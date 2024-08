Kolejna sensacja na US Open. Faworytka za burtą. Pokaz siły

Daria Kasatkina przystępowała do US Open po serii nieudanych startów w północnoamerykańskich turniejach. W Nowym Jorku pewnie wygrała pierwszy mecz, a w drugiej rundzie spotkała się z Peyton Stearns. I tym razem zaprezentowała się ze znacznie gorszej strony, chociaż w tym meczu była faworytką. Po gładko przegranym pierwszym secie w drugim podjęła walkę, jednak to było za mało. W efekcie dołączyła do grona wysoko notowanych zawodniczek, które błyskawicznie odpadły z US Open.

3 screeny z https://x.com/TexasWTN/status/1828972305587835372 Otwórz galerię Na Gazeta.pl