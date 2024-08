Zaczęło się fatalnie i nagle zwrot! Ekspresowy powrót mistrzyni olimpijskiej

Qinwen Zheng (7. WTA) ma za sobą fantastyczne chwile. Nie tak dawno ograła Igę Świątek w półfinale olimpijskim w Paryżu, a potem sięgnęła po złoty medal. W finale pokonała 6:2, 6:3 Chorwatkę Donnę Vekić (24. WTA). Po igrzyskach Chince nie jest jednak lekko. Z turniejem w Cincinnati pożegnała się już w 1/8 finału po porażce z Anastazją Pawluczekową (27. WTA). Początek US Open także jest w jej wykonaniu bardzo nerwowy.

Mistrzyni olimpijska w opałach. Znowu oddała seta. Tie-break zdecydował

Już w pierwszej rundzie Zheng napotkała na niespodziewane kłopoty. W starciu z Amandą Anisimową (50. WTA) niespodziewanie przegrała pierwszą partię i musiała się męczyć ponad dwie godziny. Ostatecznie wygrała 4:6, 6:4, 6:2. W drugim spotkaniu scenariusz się powtórzył. 21-latka uległa w pierwszej odsłonie i znów czekały ją spore męczarnie.

Rywalką mistrzyni olimpijskiej była Erika Andriejewa (75. WTA) - starsza siostra wyżej notowanej Mirry Andriejewej (23. WTA). Rosjanka weszła w mecz zdecydowanie lepiej. Na początku prowadziła 2:0, ale Zheng błyskawicznie odrobiła straty. Później obie panie po razie się przełamywały i o losach partii musiał przesądzić tie-break. Andriejewa wygrała w nim trzy pierwsze akcje, w tym dwie przy serwisie rywalki i kontrolowała sytuację. Wygrała 7:3 i zapowiadało się na wielką niespodziankę.

Qinwen Zheng jednak gra dalej w US Open. Wyszła z trudnej sytuacji

Zheng udanie rozpoczęła drugiego seta od wygranej przy własnym podaniu, a Andriejewa odpowiedziała tym samym i to do zera. Później jednak Rosjanka nie miała już nic do powiedzenia. Przegrała pięć gemów z rzędu i mieliśmy remis. Zheng imponowała przede wszystkim serwisem. W samej drugiej odsłonie miała siedem asów. Popełniała także mniej niewymuszonych błędów.

Do trzeciego seta Chinka przystąpiła bardzo ambitnie. Aż siedem razy próbowała przełamać rywalkę i w końcu dopięła swego. Później szybko wygrała przy swoim podaniu, podwyższając na 2:0. Andriejewa zdołała jeszcze ugrać dwa gemy, ale w siódmym znów dała się przełamać, a to postawiło jej rywalkę w wybornej sytuacji. Chinka zakończyła mecz asem serwisowym, których w sumie uzbierała 20. Ostatniego gema zwyciężyła do zera, trzecią partię 6:2, a w całym meczu 7:6 (3), 6:1, 6:2. Mecz trwał równo dwie i pół godziny.

Dzięki wygranej Zheng awansowała do trzeciej rundy, w której zagra z Niemką Jule Niemeier (101. WTA). Ta z kolei pokonała Japonkę Moyukę Uchijamę (64. WTA). Jeśli Chinka znów okaże się lepsza, to w czwartej rundzie może dojść do rewanżu za finał olimpijski. Warunek jest jednak taki, że dwa kolejne mecze musi także wygrać Donna Vekić.