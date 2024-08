Rywalka Świątek nie wytrzymała. Miarka się przebrała, haniebne wiadomości

Caroline Garcia (30. WTA) to zwyciężczyni French Open 2016 i 2022 w deblu oraz triumfatorka WTA Finals 2022. Francuzka od początku roku nie spisuje się najlepiej. Nie udało jej się wygrać turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej, a jak dotąd najdalej zaszła w turnieju rangi WTA 250 Open de Rouen rozgrywanym w hali, gdzie dotarła do półfinału. Na tym etapie musiała uznać wyższość Amerykanki Sloane Stephens (62. WTA) 2:0 (3:6, 2:6).

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Caroline Garcia otrzymała obrzydliwe wiadomości od internautów. Tak zareagowała

Garcia bardzo słabo zaprezentowała się również w singlowym meczu podczas US Open. 30-latka sensacyjnie przegrała we wtorek z o wiele niżej notowaną Meksykanką Renatą Zarazuą (92. WTA) w I rundzie (1:6, 4:6) i odpadła z rywalizacji.

Jej gra spotkała się z dużą krytyką ze strony kibiców, w sieci można znaleźć wiele negatywnych komentarzy. Jednak niektórzy internauci przekroczyli granicę i postanowili ją zwyzywać za porażkę w turnieju. "Klaun należy do cyrku" - napisał jeden z użytkowników. "Jesteś g***em", "Powinnaś pomyśleć o zabiciu się, "Mam nadzieję, że twoja mama niedługo umrze" - dodali inni.

Ostatnio Caroline Garcia opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym odniosła się do napływającego na nią hejtu. Dodatkowo do niego dodała też przykładowe komentarze. "Oto niektóre z wiadomości, które ostatnio otrzymałam po przegraniu kilku meczów. Tylko kilka z nich. Jest ich setki. A teraz, mając 30 lat, chociaż nadal bolą, ponieważ pod koniec dnia jestem po prostu normalną dziewczyną, która ciężko pracuje i stara się jak najlepiej, mam narzędzia i wykonałam pracę, aby chronić się przed tą nienawiścią - zaczęła swój post w serwisie X.

"Naprawdę mnie to martwi, gdy myślę o młodszych zawodnikach, którzy wchodzą na scenę i muszą przez to przejść. Osoby, które jeszcze nie rozwinęły się w pełni jako ludzie i których ta nienawiść może naprawdę dotknąć. Może myślisz, że to nas nie boli. Ale boli. Jesteśmy ludźmi. A czasami, gdy otrzymujemy te wiadomości, jesteśmy już emocjonalnie zniszczeni po ciężkiej porażce. I mogą być one szkodliwe. Wielu przede mną poruszało tę kwestię. A mimo to nie ma żadnych postępów" - napisała.