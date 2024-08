Zwyciężczyni Wimbledonu wyrzucona z US Open. Ależ historia!

Barbora Krejcikova (8. WTA) w połowie lipca triumfowała w Wimbledonie i teraz stanęła przed szansą na drugi wielkoszlemowy tytuł z rzędu. Pierwszą rundę w tegorocznym US Open przeszła bez większych problemów. W nieco ponad półtorej godziny rozprawiła się z kwalifikantką Mariną Bassols (114. WTA) z Hiszpanii 7:6 (3), 6:2. Jej udział zakończył się jednak wyjątkowo wcześnie. W środę w drugiej rundzie doszło do gigantycznej sensacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Don Kasjo przesadził! "To są idioci". I ujawnił zarobki na FAME 22

Zwyciężczyni Wimbledonu poza US Open. Tenisistka z drugiej setki totalnie zaskoczyła

Czeszka spotkała się z notowaną w drugiej setce rankingu WTA Eleną Gabrielą Ruse (122. WTA). Rumunka, która musiała przedzierać się przez kwalifikacje, we wtorek pokonała 6:2, 6:4 Julię Grabher (1023. WTA), ale chyba mało kto się spodziewał, że może namieszać w starciu z Krejcikovą. Tymczasem od początku grała znakomicie. Wysoko wygrywała gemy przy własnym serwisie, a od stanu 4:2 miała przewagę przełamania.

Po chwili wygrała kolejnego gema do zera, a w następnym miała piłkę setową. Wówczas Krejcikova się wybroniła, a potem sama przełamała. Gdy wydawało się, że odwróci losy pierwszej partii i doprowadzi do remisu, Ruse znów zaskoczyła. Przy serwisie rywalki objęła prowadzenie 40:0 i wykorzystała trzecią piłkę setową. Tym sposobem niespodziewanie wygrała 6:4.

Krejcikova zmarnowała kapitalną okazję. Sensacyjnie odpada z US Open

W drugiej odsłonie panie długo szły punkt za punkt. Dopiero przy wyniku 3:3 pierwszego breakpointa skrzętnie wykorzystała Krejcikova. Ruse próbowała się zrewanżować i w kolejnym gemie postawiła trudne warunki. Tenisistki długo grały na przewagi, ale Rumunka tylko raz miała okazję na przełamanie. Ta sztuka się jednak nie udała. Czaszka z kolei miała aż sześć szans, by zamknąć gema i dopiero za szóstym razem zdobyła punkt i wyszła na 5:3.

Krejcikova była wtedy na najlepszej drodze, by wygrać seta i wyrównać stan rywalizacji. Tymczasem Ruse nie zamierzała się poddawać. Wygrała cztery gemy z rzędu, a ostatni przy serwisie rywalki do zera. Po godzinie i 45 minutach sensacyjnie zwyciężyła cały mecz 6:4, 7:5 i to ona zagra w trzeciej rundzie US Open. Jej przeciwniczką będzie Paula Badosa (29. WTA), która ograła Taylor Townsend (48. WTA) 6:3, 7:5.