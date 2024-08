Tak, to o Świątek. "Jedyna, której nie lubię"

Iga Świątek jest już po meczu pierwszej rundy US Open. Na start Polka pokonała Rosjankę Kamillę Rachimową 6:4, 7:6 (8:6), jednak wcale nie był to łatwy pojedynek. Drugi set zakończył się tie-breakiem, w którym przegrywała już 3:6. Niedługo po spotkaniu głos nt. Świątek zabrał były trener Jeleny Rybakiny Andriej Czesnokow. Rosjanin nie wypowiedział się jednak o jej ostatnim meczu. Wrócił do... zeszłorocznego starcia w Madrycie z Arynką Sabalenką. Dlaczego?

