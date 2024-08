Niewiarygodne, co Andreescu powiedziała Paolini przy siatce! Wszystko się nagrało

W tenisie nierzadko zdarza się tak, że zawodnik ma swojego "prześladowcę". Kogoś z kim choćby nie wiadomo co się działo, po prostu nie potrafi wygrać. Dla Igi Świątek kimś takim jest Jelena Ostapenko (0-4), Huberta Hurkacza męczy Grigor Dimitrow (0-6), zaś np. Agnieszka Radwańska zawsze miała sposób na Francuzkę Marion Bartoli (7-0). W tym roku dla Bianki Andreescu nie ma większego koszmaru niż Jasmine Paolini.

Raz, dwa i teraz także trzy. Andreescu raczej nie jest fanką gry z Paolini

Kanadyjka mierzyła się z Włoszką trzykrotnie, za każdym razem podczas turniejów wielkoszlemowych. Podczas Roland Garros Paolini zwyciężyła 6:1, 3:6, 6:0 w III rundzie. Wimbledon to kolejny triumf zawodniczki z polskimi korzeniami, ponownie w trzeciej rundzie, choć tym razem starczyły dwa sety (7:6(4), 6:1).

Los najwyraźniej uznał, że te kanadyjsko-włoskie starcia bardzo mu się podobają i to na tyle, iż tym razem nie czekał do trzeciej rundy. Podczas US Open Paolini i Andreescu wpadły na siebie już w pierwszej rundzie. Można zakładać, że ta druga była tym razem mocno zdeterminowana, by w końcu zrewanżować się rywalce. Zaczęła naprawdę dobrze, bo od seta wygranego po tiebreaku (7:6(5)). Jednak potem było już tylko gorzej. Paolini przejęła kontrolę i wygrała dwie kolejne partie 6:2 oraz 6:4, po raz kolejny kończąc wielkoszlemowe marzenia Kanadyjki.

Andreescu "pogroziła" Paolini. "Daj mi też wygrać!"

Andreescu nie zamierzała jednak obrażać się na Włoszkę z polskimi korzeniami. Mistrzyni US Open z 2019 roku podeszła do wszystkiego z dużym humorem i dystansem. Dziękując jej za mecz, zaczęła krzyczeć do Włoszki: "No ale daj mi wygrać następnym razem, proszę!". Potem jeszcze śmiejąc się, żartobliwie pogroziła jej palcem. Paolini sama nie mogła wytrzymać ze śmiechu i odpowiedziała tylko: "Przepraszam!".

Czy Andreescu jest osobą wierzącą, tego nie wiemy. Ale nie wykluczamy, że przed losowaniem Australian Open 2025 przeżegna się ze trzy razy w nadziei na uniknięcie swej "prześladowczyni". Za to Paolini po poprzednich wygranych z Kanadyjką dochodziła do finałów Garrosa i Australian Open, więc kto wie, na co stać ją tym razem.

