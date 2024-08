Rosjanie piszą po meczu Świątek w US Open. "To rozczarowujące"

Iga Świątek (1. WTA) wywalczyła awans do drugiej rundy US Open. Polka pokonała w pierwszym meczu 6:4, 7:6 (6) Rosjankę Kamillę Rachimową (104. WTA). W tie-breaku drugiego seta rywalka miała trzy piłki setowe przy stanie 6:3, ale nie wykorzystała żadnego z nich i odpadła z turnieju. - Warto z takiego meczu wyciągnąć jakieś wnioski. W drugim secie mnie mocno spięło, więc starałam się po prostu skoncentrować bardziej na tenisie niż na tym, co się dzieje dookoła. Mój poziom drastycznie się zmienił i tak nie powinno być, więc muszę być bardziej stabilna następnym razem - mówiła Świątek w rozmowie z Eurosportem.

"Momentami niektórzy mogli przecierać oczy ze zdumienia, a inni rozkładali ręce, obserwując zagrania Igi Świątek w meczu otwarcia US Open. Były takie fragmenty w pojedynku polskiej tenisistki z Rosjanką Kamillą Rachimową, gdy sama sobie utrudniała życie" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. To był pierwszy pojedynek między Świątek a Rachimową w historii. Rosjanka dostała się do turnieju jako tzw. szczęśliwa przegrana.

A co o pojedynku Świątek - Rachimowa piszą w rosyjskich mediach? Portal championat.com m.in. cytuje wypowiedzi byłej rosyjskiej tenisistki.

Kuzniecowa pisze o występie Rosjanki przeciwko Świątek. "Nie można popełniać prostych błędów"

Swoją opinię nt. występu Rachimowej przeciwko Świątek postanowiła wyrazić była rosyjska tenisistka Swietłana Kuzniecowa. "To nieco rozczarowujące, że Kamilla nie wykorzystała piłek setowych w drugim secie przeciwko Idze Świątek. Moim zdaniem spasowała i się przestraszyła. Z zawodniczkami z najwyższej półki nie można popełniać prostych błędów w kluczowych momentach, tak samo jak nie można oczekiwać ich od przeciwniczki" - pisze Kuzniecowa na Telegramie.

"To wyglądało tak, jakby nie miała planu w głowie, ale znowu wszystko przychodzi z doświadczeniem. To nadal świetny wynik, ale w tenisie kluczowe momenty decydują o wszystkim. Kto gra w nich najlepiej, ten wygrywa. Dla Igi to był zwykły mecz, a dla Kamilli pewnie mecz życia i pierwsza okazja, by odebrać seta zawodniczce z czołówki. Oczywiście jest miejsce na strach" - dodała Rosjanka.

Warto dodać, że Kuzniecowa to była wiceliderka rankingu WTA, a także zwyciężczyni wielkoszlemowego Roland Garros z 2009 r. i US Open z 2004 r.

Świątek zagra w drugiej rundzie US Open z Japonką Eną Shibaharą (217. WTA), która pokonała 6:3, 4:6, 7:6 (6) Australijkę Darię Saville (95. WTA). Mecz Polki z Japonką odbędzie się w czwartek czasu polskiego, natomiast jeszcze nie znamy dokładnego terminu tego starcia.

