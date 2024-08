Cały świat widział, co działo się ze Świątek na US Open. Piszą bez ogródek

Iga Świątek (1. WTA) z problemami pokonała 6:4, 7:6(6) Kamillę Rachimową (104. WTA) w pierwszej rundzie US Open. "Momentami niektórzy mogli przecierać oczy ze zdumienia, a inni rozkładali ręce, obserwując zagrania Igi Świątek w meczu otwarcia US Open. Były takie fragmenty w pojedynku polskiej tenisistki z Rosjanką, gdy sama sobie utrudniała życie" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Iga Świątek na ustach całego świata. "Cierpienia większe niż się spodziewano"

Nie najlepszą postawę polskiej tenisistki dostrzegły media z całego świata. "Świątek zaczyna cierpienia już od pierwszego meczu" - podkreślił hiszpańskojęzyczny portal pundodebreak.com. Zaznaczono, że sytuacja Polki była "gorączkowa", a ona sama "zupełnie nie grała dobrze, kompletnie pogubiła się w drugim secie i zdała się na łaskę rywalki". Na szczęście dla siebie "ma rozwiązanie na każdy problem".

O "cierpieniach większych, niż się spodziewano" pisze również inny hiszpańskojęzyczny portal -holanews.com. Także tam dostrzeżono słabszą postawę polskiej tenisistki, która "z problemami przeszła pierwszą rundę".

Szwajcarski "Blick" ocenił, że "Świątek z trudem przetrwała okrążenie startowe" i "włożyła w to więcej wysiłku, niż by chciała". Zauważono, że to kolejny gorszy występ 23-latki, co podsumowano zwrotem: "wadliwej Świątek ciąg dalszy". Zdaniem gazety Polka "nie zrobiła przekonującego wrażenia".

Z kolei niemiecki portal sid.de uważa, że było to "zwycięstwie bez wyrazu", a dyspozycję Polki określa jako "daleką od najwyższej". Natomiast portal lokmattimes.com pisze o "najedzeniu się strachu" i "pokonaniu trudnego wyzwania".

Zagraniczne media zgodne w ocenie Igi Świątek. "Kwalifikuje się w bólu"

"Iga Świątek z trudem pokonuje Kamillę Rachimową w pierwszym meczu US Open" - skwitował francuski "L'Equipe". "Choć rozpoczęła mecz w najlepszy możliwy sposób (4:0, bez punktów straconych po serwisie), to ostatecznie musiała pracować ciężej, niż się spodziewano" - dodano.

"Świątek kwalifikuje się w bólu" - ogłasza rosyjski portal ru.tennistemple.com. "Iga Świątek ledwo dotarła do drugiej rundy US Open. Światowa numer zagrała na bardzo przeciętnym poziomie (30 winnerów i 41 niewymuszonych błędów) i pokonał Kamillę Rachimową" - podsumowano. Na dużą liczbę niewymuszonych błędów zwrócił też uwagę amerykański ESPN. "Przezwyciężyła ich mnóstwo, aby zapewnić sobie awans do drugiej rundy" - podkreślono.

W drugiej rundzie US Open Iga Świątek zagra z Japonką Eną Shibaharą (217. WTA), która okazała się lepsza od Darii Saville (95. WTA).