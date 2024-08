Znamy rywalkę Świątek w II rundzie US Open! Ponad trzy godziny morderczej walki

Rok 2021 to IV runda, rok 2022 to zwycięstwo, rok 2023 to IV runda, a rok 2024 to... no właśnie, oto jest pytanie. Tak prezentują się wyniki Igi Świątek podczas US Open z ostatnich trzech lat. Wszyscy chcielibyśmy, żeby wzór szedł dalej, bo to by oznaczało drugi nowojorski tytuł dla Polki, a szósty wielkoszlemowy w karierze.

Niepozorny mecz, który okazał się być wojną na wyniszczenie

Do tego jeszcze jednak długa droga. Iga Świątek nie bez problemów, ale pokonała 6:4, 7:6(6) Rosjankę Kamillę Rachimową i przeszła do drugiej rundy. O prawo do gry z Polką powalczyły ze sobą 95. rakieta świata Daria Saville oraz 217. w światowym rankingu Ena Shibahara. Japonka do drabinki głównej przebiła się przez kwalifikacje. Ich mecz zaczął się prawie godzinę wcześniej niż naszej reprezentantki. Jednak czegoś takiego nie sposób się było spodziewać.

Faworytką bez wątpienia była Australijka. Znacznie bardziej doświadczona w rywalizacji singlowej. Jej rywalka to świetna deblistka, finalistka Australian Open z 2023 roku. Jednak w singlu dopiero w tym roku zwyciężyła pierwszy mecz w cyklu WTA. W kwalifikacjach jednak zaskoczyła i przeszła do drabinki głównej. Na tym najwyraźniej nie zamierzała poprzestać, bo w starciu z Saville na początku prezentowała się świetnie.

Saville - Shibahara. Co set to dłuższy

Japonka w niczym nie ustępowała rywalce. Szybko straciła co prawda wypracowaną przewagę przełamania, ale ogólnie serwowała znacznie lepiej, wygrywała więcej piłek po zarówno pierwszym, jak i drugim podaniu. Efektem było kolejne przełamanie i to w kluczowym momencie, bo na 5:3. Saville musiała szybko "odłamać" rywalkę, ale nie dała rady. Pierwszy set powędrował na konto Shibahary.

Jednak w drugim reprezentantka Japonii nieco "zginęła" od własnej broni. Co prawda tym razem to ona szybko odrobiła stratę, gdy rywalka wyszła na prowadzenie 2:0. Lecz później dała się znów przełamać i to na 3:5. Ona również nie potrafiła wyjść z czegoś takiego i to Saville wygrała drugą partię. Gdyby nie odwrotność wynikowa, to byłyby to bliźniacze sety. Nawet trwały podobnie długo (56 i 54 minuty).

"Gem zniszczenia" i niespodziewane zakończenie

Czy ostatni set był krótszy niż dwa poprzednie? Absolutnie nie! Był jeszcze dłuższy. Żadna z zawodniczek nie zamierzała odpuścić. Co ciekawe każda partia zaczęła się tak samo. Dwa gemy z rzędu dla jednej z nich, po czym ta druga ekspresowo odrabia straty. Przy czym wcześniej któraś zawsze przełamywała na 5:3. Tym razem było inaczej. Idealnym odwzorowaniem tego meczu był jedenasty gem trzeciego seta. Kilkanaście minut gry, aż 21 punktów i ostatecznie obrona podania przez Saville, po prawdziwym "gemie zniszczenia".

Jakim cudem po już wtedy ponad trzech godzinach gry miały znaleźć siły jeszcze na super-tiebreaka (granego do 10)? Nie wiadomo, ale przynajmniej jedna była chyba tak samo zmęczona, jak druga. Wydawało się, że to Australijka jednak odczuwa mocniej trudy meczu. Przewaga Japonki zarysowała się szybko, Shibahara wyszła na pewne prowadzenie 6:2. W tym spotkaniu wiele już było zmarnowanych szans. Jednak nie tym razem. Japonka dowiozła przewagę do końca, wygrała super-tiebreaka 10:6 i po trzech godzinach i osiemnastu minutach awansowała do II rundy, gdzie zmierzy się z Igą Świątek.