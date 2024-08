Legendarne zagranie w tenisie wymiera! "Nie ma lepszego uczucia"

Roger Federer, Stanislas Wawrinka, Stefanos Tsitsipas. Co łączy wspomnianą trójkę tenisistów? Każdy z nich używał (bądź używa) jednoręcznego backhandu, który nie tylko jest efektowny, ale też wyrazisty. - To strzał, który już nie będzie istniał. To właśnie wyznaczyło ewolucję tenisa, zanim graliśmy drewnianymi rakietami, wszystko było spokojniejsze, ale teraz wszystko się zmieniło. Dla mnie jednoręczny backhand był jednym z najpiękniejszych uderzeń w tenisie, jeśli nie najpiękniejszym - mówiła była hiszpańska tenisistka Carla Suarez Navarro (cytat za: tenis.net.pl).

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Poza wspomnianym Tsitsipasem z tego zagrania korzysta jeszcze m.in. Viktorija Golubić (73. WTA), Tatjana Maria (99. WTA), Grigor Dimitrov (9. ATP), Denis Shapovalov (105. ATP) czy Lorenzo Musetti (18. ATP). Czy wkrótce ten element tenisowego rzemiosła zniknie na zawsze? Niestety istnieje takie prawdopodobieństwo. A przynajmniej tak to wynika z wywiadu, którego udzielił były niemiecki tenisista Michael Stich, z którym rozmawiał portal sportschau.de.

Czy jednoręczny backhand zniknie z tenisa? "Potrzebujemy młodego gracza"

Niemiec we wspomnianej rozmowie opowiada, jakie sam miał wrażenia z używania tego zagrania w trakcie kariery. - Jednoręczny backhand dawał mi większą kontrolę. Mogę zamachnąć się znacznie dalej. Z jednoręcznym backhandem masz wrażenie, że wygląda elegancko i wygląda świetnie dla publiczności. Kiedy masz piłkę w odpowiednim miejscu, to nie ma lepszego uczucia, gdy piłka spada z rakiety, ląduje w rogu kortu i wiesz, że twój rywal i tak nie może jej dosięgnąć - powiedział.

Dawniej z gry jednoręcznym backhandem korzystał także Boris Becker czy Ivan Lendl. - Jako dziecko grałem dwuręcznym backhandem, bo moim wzorem do naśladowania był Jimmy Connors. Ale konieczność biegania nie była dla mnie czymś oczywistym. To większy wysiłek pod względem fizycznym. Natomiast w jednoręcznym backhandzie bierzemy piłki znacznie wcześniej i możemy podejmować nieco większe ryzyko. W zamian można zagrać świetnego slajsa backhandem. Oburęczny backhand to także duży problem z wolejem - dodał Stich.

Mimo że coraz mniej tenisistów i tenisistek korzysta z tego zagrania, to zdaniem Sticha cały czas będzie on obecny w trakcie meczów. - Są pewne fale. Po prostu muszą być trenerzy, którzy ponownie nauczą dzieci jednoręcznego backhandu. Potrzebujemy znowu takiego młodego gracza, który będzie chciał grać jednoręcznym backhandem. Jest taki wzór do naśladowania, jak Roger Federer - podsumował Niemiec.

"Gra w tenisa bez wątpienia stała się bardziej dynamiczna i atletyczna. Obecnie gracze wydają się silniejsi, lepiej wyszkoleni, zwinniejsi i bardziej uniwersalni niż w czasach Sticha. Większe wymagania fizyczne nie przeszkadzają tak bardzo obecnym tenisistom" - dodał portal sportschau.de.