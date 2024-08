US Open. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Mecz dzisiaj na żywo [TRANSMISJA, WYNIK]

Tylko Hubert Hurkacz (7. ATP) oraz Iga Świątek (1. WTA) pozostali na placu boju w US Open, jeśli chodzi o Polaków. W poniedziałek z turniejem na nowojorskich kortach pożegnali się Maks Kaśnikowski (194. ATP), Magda Linette (42. WTA) i Magdalena Fręch (43. WTA). Cała trójka przegrała swoje mecze w pierwszej rundzie US Open. Hurkacz i Świątek wchodzą do gry we wtorek.

O której gra Hubert Hurkacz mecz na US Open? Rywalem Rosjanin

Wiele pytań było o stan zdrowia Huberta Hurkacza, który skreczował w turnieju w Cincinnati. W rozmowie ze Sport.pl polski tenisista przyznał, że on i jego zespół nie są w idealnym stanie. - Ale czuję się zdrowy i nie mogę doczekać się gry w Nowym Jorku - dodał jednak Polak.

Na start turnieju Hubert Hurkacz zmierzy się z o wiele niżej notowanym rywalem, którym jest Timofiej Skatow (188. ATP). Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie i wydaje się, że jest to idealny rywal dla Hurkacza, żeby sprawdzić, czy jest gotowy do gry na pełnej intensywności podczas turnieju wielkoszlemowego.

Hurkacz ma też co poprawiać na US Open, bo na tym turnieju spisuje się bardzo słabo. Żaden z jego dotychczasowych sześciu startów nie przyniósł awansu do nawet trzeciej rundy. Pięciokrotnie (2018, 2020-2023) odpadał w drugiej rundzie i raz (2019) w pierwszej. Jak na od lat czołowego tenisistę świata, to są to bardzo mizerne wyniki.

Mecz Hubert Hurkacz - Timofiej Skatow w pierwszej rundzie US Open zostanie rozegrany na korcie numer 7 we wtorek 27 sierpnia najwcześniej o godz. 17:00 polskiego czasu. Mecz można będzie obejrzeć na płatnej platformie Max, a jego fragmenty będą pokazywane na antenach Eurosportu. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.