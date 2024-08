US Open 2024. O której gra Iga Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek (1. WTA) rozgrywa kolejny fenomenalny sezon z rzędu. W tym rok jej dominacja na mączce jest jeszcze większa, nawet pomimo porażki z Chinką Qinwen Zheng (7. WTA) w półfinale igrzysk olimpijskich. Po krótkim urlopie Polka wróciła na kort w Cincinnati, gdzie na twardej nawierzchni musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Białorusinka kapitalnie czuje się na amerykańskiej ziemi, przez co często jest wymieniana jako faworytka do zgarnięcia tytułu na US Open.

Mecz Igi Świątek dzisiaj. Oto jej pierwsza rywalka na US Open

Ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku rozpoczął się w poniedziałek 26 sierpnia. Po pierwszym meczu w Nowym Jorku jest już wspomniana Sabalenka. Wiceliderka światowego rankingu bez większych problemów ograła 6:3, 6:3 Australijkę Priscillę Hon (203. WTA). Teraz czas na odpowiedź Polki, która zmagania rozpocznie we wtorek.

Na początek nasza zawodniczka zmierzy się z Rosjanką Kamillą Rachimową. Obecnie 22-latka plasuje się na 104. miejscu w rankingu WTA, jednak najwyżej sklasyfikowana była w poprzednim sezonie, kiedy w czerwcu zajmowała 65. pozycję. W 2021 roku udało jej się dojść do trzeciej rundy US Open, co jest jej najlepszym rezultatem na nowojorskim turnieju.

Jakie nastroje panują wśród ekspertów przed pierwszym meczem Świątek? - Nie wiem, w jakim dokładnie miejscu jest teraz Iga (Wskazuje tu na głowę, dając do zrozumienia, że chodzi mu też o zmęczenie mentalne - red.). Ile paliwa zostało jej w baku. Jest też Jelena Rybakina, dla której tutejsze korty pod względem szybkości są naprawdę dobre. Ale też nie wykluczam, że ktoś może nas trochę zaskoczyć - spekulował ostatnio John McEnroe. Przypomnijmy, w 2022 roku Polka zdobyła tytuł US Open po wygranej w finale z Ons Jabeur. Jak tym razem rozpocznie ostatniego Wielkiego Szlema w tym roku?

Mecz Iga Świątek - Kamilla Rachimowa w pierwszej rundzie US Open odbędzie się we wtorek 27 sierpnia najwcześniej o godz. 18:00 polskiego czasu. Mecz można będzie obejrzeć na kanale Eurosport 1 oraz płatnej platformie Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z meczu Polki na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.