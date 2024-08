Szalony debiut 18-latki na US Open. Weszła z drzwiami na salony tenisa

W poniedziałek wystartował wielkoszlemowy US Open. Już w pierwszej rundzie rywalizację zakończyła Magda Linette (42. WTA, porażka 4:6, 3:6 z 16-letnią Ivą Jović z USA) oraz Magdalena Fręch (43. WTA, porażka 5:7, 5:7 z Greet Minnen z Belgii). Odpadł też Maks Kaśnikowski (194. ATP) po pięciosetowym boju z Hiszpanem Pedro Martinezem (7:6, 1:6, 2:6, 6:3, 6:7). Pierwszą dużą sensacją podczas US Open było odpadnięcie Greczynki Marii Sakkari (9. WTA), która po przegraniu seta 2:6 z Chinką Yafan Wang była zmuszona skreczować z powodu problemów ze zdrowiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Zdaniem ekspertów w turnieju singlistek są dwie faworytki do ostatecznego triumfu - Iga Świątek (1. WTA) oraz Aryna Sabalenka (2. WTA). - Sabalenka jest w tym momencie absolutną faworytką, ale ja stawiam na Świątek. Wyraźnie rozczarowana brązowym medalem w Paryżu i prawdopodobnie zmotywowana półfinałową porażką z Sabalenką w Cincinnati będzie chciała się zemścić za ostatnie kilka miesięcy - mówił jeden z dziennikarzy ESPN przed rozpoczęciem turnieju wielkoszlemowego w Nowym Jorku.

- Jedyną osobą, która naprawdę może ją zmieść z kortu jest Sabalenka. Z całej stawki to jednak Iga ma najlepsze narzędzia, aby pokonać Białorusinkę. Igrzyska olimpijskie były po prostu zbyt dużą presją dla Igi, była faworytką na mączce, a to ma wpływ na sferę mentalną. Kluczowe jest to, że Sabalenka nie grała na igrzyskach i jest świeższa niż wszystkie inne przeciwniczki. Nie ma żadnych blizn po Paryżu. Sabalenka na pewno będzie rwać się do gry - dodawała legendarna Martina Navratilova.

18-latka wygrała w debiucie na US Open. Prowadziła już 5:0 w drugim secie

W tegorocznej drabince US Open zadebiutowała 18-letnia Maya Joint z Australii (135. WTA), dla której był to pierwszy turniej wielkoszlemowy w karierze. Jeszcze w styczniu Australijka była notowana na 684. miejscu w światowym rankingu. Joint brała udział w eliminacjach do Australian Open oraz Wimbledonu. Najbliżej sukcesu była w Australii, gdzie dotarła do ostatniej rundy kwalifikacji, ale tam przegrała w trzech setach z Ukrainką Dajaną Jastremską (34. WTA).

Rywalką Joint w pierwszej rundzie US Open była Niemka Laura Siegemund (94. WTA). Australijka wygrała pierwszego seta 6:4. Joint prowadziła 3:1 z przewagą przełamania, ale jej rywalka błyskawicznie odrobiła stratę. Ostatecznie 18-latka zdołała zamknąć seta przy serwisie Siegemund. Drugi set układał się wręcz znakomicie dla Joint, bo miała przewagę dwóch przełamań i już prowadziła 5:0. Wtem Niemka zdołała odrobić straty i doprowadzić do remisu 5:5.

W dziesiątym gemie Joint miała pierwszą piłkę meczową, ale jej nie wykorzystała. Przy stanie 6:5, 40:0 Australijka miała trzy kolejne piłki meczowe i wykorzystała dopiero ostatnią z nich. Joint wygrała 6:4, 7:5 i awansowała do drugiej rundy US Open, co jest jej największym sukcesem w karierze.

W kolejnym meczu jej przeciwniczką będzie Amerykanka Madison Keys (14. WTA), która na początku US Open pokonała 6:4, 6:1 Czeszkę Katerinę Siniakovą (36. WTA).