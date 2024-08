Co za demolka w meczu Gauff! 67 minut i było po wszystkim

Coco Gauff słabo prezentowała się w ostatnich tygodniach, co nie przeszkodziło jej udanie rozpocząć US Open. W pierwszej rundzie jej przeciwniczką była Warwara Graczowa. Spotkanie było wyjątkowo jednostronne i zakończyło się zwycięstwem faworytki w dwóch setach. Potrzebowała ona do tego zaledwie 67 minut. Choć nie można powiedzieć, że zupełnie ustrzegła się słabszej gry. Potrzebowała czasu, aby się rozpędzić.

3 screen z https://x.com/usopen/status/1828156773116559619 Otwórz galerię Na Gazeta.pl