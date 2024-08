Świątek wyznała bez ogródek. Chodzi też o US Open. "To niemożliwe"

Iga Świątek we wtorek 27 sierpnia rozpocznie zmagania na US Open, gdzie spróbuje poprawić nie najlepszy wynik sprzed roku. Liderka światowego rankingu przed turniejem udzieliła wywiadu Eurosportowi i wprost powiedziała coś, co może niepokoić. - Nie oczekuje, że kiedykolwiek odpocznę - przekonuje Świątek.

