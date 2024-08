Alarm ws. Djokovicia! I to tuż przed US Open. Wszystko w rękach lekarzy

Novak Djoković spełnił w tym roku wielkie marzenie o wygraniu złotego medalu igrzysk olimpijskich. Jego najlepszym dotychczasowym wynikiem był brąz z Pekinu w 2008 roku i choć turnieje wielkoszlemowe zwyciężał hurtowo, na igrzyskach zawsze coś szło nie tak. Aż do Paryża. Serb dotarł wreszcie do finału, a w nim pokonał Carlosa Alcaraza i mógł wreszcie powrócić do ojczyzny z upragnionym złotem. Przyjęto go tam zresztą jak bohatera.

Djoković zmartwił fanów. Kolejne problemy zdrowotne?

Od tamtej pory Djokovicia nie oglądaliśmy na światowych kortach. Mistrz olimpijski odpoczywał przed rozpoczynającym się w poniedziałek 26 sierpnia US Open. Jednak teraz doszło do sytuacji, która wzbudziła w fanach Serba niemały strach. Strach, że 24-krotny mistrz wielkoszlemowy nie powalczy w Nowym Jorku o tytuł nr 25.

Sprawę opisał portal tennis365.com. Wedle ich doniesień Djoković trenował w Nowym Jorku przed turniejem z Holgerem Rune. Serb i Duńczyk mieli grać na wysokich, wręcz meczowych obrotach, ale mistrz olimpijski w pewnym momencie musiał opuścić kort. Rune w rozmowie z duńską telewizją TV2 miał powiedzieć, że on i jego sztab szybko dostali informację, iż Djoković udał się na konsultację z lekarzem, by ocenić, czy może dalej grać.

Djoković nie zagra na US Open? Jeden turniej wielkoszlemowy już mu w tym roku przepadł

Najwyraźniej nie mógł, bo mimo upływu 30 minut, do gry już nie wrócił i przedwcześnie zakończył trening. Rune z kolei musiał dokończyć go samodzielnie. Nie wiadomo, jaka jest dokładna przyczyna rezygnacji Serba i czy chodzi o jakiś uraz. Jednak cała sytuacja mocno niepokoi. Szczególnie że Djoković miał w tym roku kłopoty ze zdrowiem, a konkretnie z kolanem. Tenisista musiał w czerwcu przejść zabieg kolana, przez co zabrakło go podczas Roland Garros. Pierwszy mecz podczas US Open zagrać ma w nocy z poniedziałku na wtorek (czasu polskiego). Jego rywalem będzie Mołdawianin Radu Albot.