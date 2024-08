WTA naprawdę to zrobiło dla Świątek. Tego kompletnie się nie spodziewała

Iga Świątek czeka na pierwszy występ w tegorocznym US Open. Już wiadomo, że dojdzie do niego we wtorek, a jej rywalką będzie Kamila Rachimowa. Przed startem turnieju, działacze federacji WTA postanowili zrobić Polsce miłą niespodziankę. W mediach społecznościowych właśnie opublikowali wyjątkowe nagranie.

Gwiazdy gratulują Idze Świątek. To nagranie stało się hitem

Na filmiku widać, jak wręczają tenisistce telefon, by mogła zobaczyć, jak wielkie gwiazdy świata popkultury składają jej gratulacje. Jako pierwsza na ekranie pojawiła się amerykańska aktorka znana, chociażby z serialu "Przyjaciele" - Courtney Cox. - Gratulacje Iga! Cztery lata z rzędu kwalifikujesz się do turnieju WTA Finals. To niesamowite. Znowu tam jesteś. Tęsknie za tobą. Miej z tego radość - mówiła.

Chodzi o awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals, do którego dostaje się zaledwie osiem najlepszych zawodniczek danym sezonie. Rok temu w meksykańskim Cancun Polka okazała się najlepsza. W tym roku spróbuje powtórzyć sukces w saudyjskim Rijadzie.

Iga Świątek była w szoku po tym, co jej pokazali. "Nie przyszłoby mi nawet do głowy"

Kilka zdań od siebie dorzuciła też legendarna narciarka alpejska Lindsey Vonn. - Hej Iga, tu Lindsey. Chciałam powiedzieć, że gratuluję czwartego kolejnego występu w WTA Finals. Jesteś wspaniała. Nie mogę uwierzyć w to wszystko, co wygrałaś w tym roku włącznie z kolejnym Rolandem Garrosem, Madrid Open, Italian Open... prawie wszystkimi turniejami. Chciałam ci życzyć wszystkiego najlepszego, jestem z ciebie dumna i zobaczymy się wkrótce - powiedziała. Gdy Świątek to zobaczyła, na jej twarzy zagościł szeroki uśmiech. - Ona zawsze jest zawsze taka wspierająca - skomentowała.

Na sam koniec wystąpił brytyjski pisarz Ken Follett. - Cześć Iga, tu Ken Follett. Gratuluję kwalifikacji do WTA Finals 2024. Powodzenia - dodał króciutko. - To takie fajne. Kiedy byłam młodsza, nie przyszłoby mi nawet do głowy, że będę mogła rozmawiać z takimi ludźmi. Dziękuję wam, to bardzo miłe - wyznała Świątek po obejrzeniu nagrania. Słowa wsparcia od takich osobistości to dla naszej zawodniczki nie nowość. Courtney Cox od dawna podziwia naszą tenisistkę. Obie miały okazję się spotkać i wspólnie potrenować. Podobne relacje łączą ją z Vonn, która nie ukrywała w mediach społecznościowych, że jej kibicuje. Z kolei rok temu odwiedziła ją podczas Wimbledonu. Na Świątek uwagę zwrócił także Ken Follett, gdy ta pochwaliła się, że czyta jego książki.