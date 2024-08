Maks Kaśnikowski dostał prezent od organizatorów US Open. Zapamięta na zawsze

Maks Kaśnikowski (194. ATP) sprawił niemałą niespodziankę i awansował do turnieju głównego US Open. Polak, który debiutuje w Nowym Jorku, przeszedł trzy rundy kwalifikacyjne i dołączył do Huberta Hurkacza w turnieju mężczyzn.

W pierwszej rundzie kwalifikacji Kaśnikowski pokonał Emilio Navę (173. ATP) z USA 6:2, 2:6, 6:2. W drugiej rundzie Polak ograł Stefano Napolitano (136. ATP) z Włoch 7:5, 6:4. W decydującym meczu Kaśnikowski okazał się lepszy od Antoine'a Escoffiera (217. ATP) z Francji, wygrywając 6:3, 7:6(2).

21-latek z Warszawy zadebiutuje w turnieju głównym już pierwszego dnia, czyli w poniedziałek. Nie wcześniej niż o 18:30 Kaśnikowski zagra z Pedro Martinezem, czyli 43. zawodnikiem światowego rankingu.

Specjalny upominek dla Kaśnikowskiego

Zanim jednak Kaśnikowski wyjdzie na kort, może się cieszyć z dużego osiągnięcia w kwalifikacjach. Pomogli mu w tym organizatorzy US Open, którzy przygotowali dla polskiego tenisisty specjalny podarunek w ramach uznania za awans do turnieju głównego.

Kaśnikowski otrzymał od organizatorów tzw. "wyprawkę debiutanta" w głównej drabince. W jej skład weszły list z gratulacjami, piłka tenisowa oraz zdjęcie z kwalifikacji oprawione w specjalną ramkę. Trener Kaśnikowskiego - Alaksandr Bury - w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie, na którym widać, jak 21-latek cieszy się z upominku.

Jeśli Kaśnikowski pokona Martineza, w drugiej rundzie zagra ze zwycięzcą pary Alexei Popyrin (28. ATP) - Soon-woo Kwon. W trzeciej rundzie potencjalnym rywalem Kaśnikowskiego może być Novak Djoković.

US Open potrwa do 8 września, relacje na żywo na Sport.pl.