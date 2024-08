A jednak. Wyścig Mirosław - Świątek naprawdę się odbędzie!

Aleksandra Mirosław i Iga Świątek to zaledwie część polskich medalistek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mirosław zdobyła jedyny złoty medal dla Biało-Czerwonych we wspinaczce sportowej na czas. W finale Polka pokonała ściankę w czasie 6,10 s i wyprzedziła Chinkę Lijuan Deng. - Pracuje się na to całą karierę. Może nie do końca na wstępie świadomie. Dzień przed finałem dostałam cytat z Ireny Szewińskiej - że medal igrzysk ma się do końca życia, a nasz rekord ktoś może pobić. Na zawsze będę już mistrzynią olimpijską - mówiła Mirosław po zdobyciu złotego medalu.

Warto dodać, że w kwalifikacjach Mirosław dwukrotnie pobiła rekord świata i najszybciej pokonała ściankę w czasie 6,06 s. Dzięki zdobyciu złotego medalu Mirosław otrzyma 250 tys. złotych, diament, obraz, voucher na wakacje i mieszkanie dwupokojowe od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także 100 tys. złotych i stypendium od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z medalem po igrzyskach olimpijskich w Paryżu wróciła też Iga Świątek (1. WTA). Liderka światowego rankingu wywalczyła brązowy medal po zwycięstwie 6:2, 6:1 nad Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą (84. WTA). To był pierwszy polski medal w tenisie podczas igrzysk olimpijskich. - Cieszę się, że po tylu emocjach, zrobiłam dziś robotę. Pozbieranie się jest dla mnie super, bo wczoraj czułam się, jakbym miała jakąś żałobę - mówiła Świątek po meczu o brązowy medal.

Warto dodać, że Świątek została czwartą zawodniczką, która wywalczyła medal igrzysk olimpijskich jako liderka światowego rankingu WTA. Wcześniej dokonała tego Niemka Steffi Graf (złoto w Seulu w 1988 r.), Belgijka Justine Henin (złoto w Atenach w 2004 r.) i Białorusinka Wiktoria Azarenka (brąz w Londynie w 2012 r.).

Mirosław mówi o wyścigu ze Świątek. "W trakcie ustalania terminów"

Tuż po igrzyskach olimpijskich doszło do interakcji między Mirosław a Świątek. Wszystko zaczęło się od wpisu tenisistki, który pojawił się po przegranym półfinale z Aryną Sabalenką (3. WTA) w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Na jednym z opublikowanych zdjęć Świątek bawiła się na ściance wspinaczkowej dla dzieci. "Przy okazji. Ola Mirosław, czy jestem gotowa, żeby się z Tobą ścigać? Sprzęt się zgadza?" - zapytała Świątek i szybko doczekała się reakcji. "Strój perfekcyjny! Poproszę miejsce i godzinę" - odpisała Mirosław.

Okazuje się, że sprawa ma swój dalszy ciąg. Mirosław została zapytana o wyścig ze Świątek podczas konferencji prasowej w Lublinie. - Kiedy do niego dojdzie? Jeszcze nie wiem. Jesteśmy w trakcie ustalania terminów - odpowiedziała złota medalistka IO w Paryżu.

Należy więc czekać na dalsze wieści w tej sprawie i, być może wkrótce, na wyścig pomiędzy Mirosław a Świątek na ściance wspinaczkowej.

Na razie przed Świątek jest rywalizacja w wielkoszlemowym US Open. Pierwszą rywalką Polki będzie Rosjanka Kamilla Rachimowa (104. WTA).