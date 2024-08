Znamy godzinę meczu Igi Świątek na US Open! Świetne wieści dla kibiców

Czy Iga Świątek może powtórzyć wyczyn z 2022 roku i po raz drugi w karierze wygrać US Open? Z pewnością tak, choć główną faworytką wydaje się Aryna Sabalenka. Białorusinka bez straty choć jednego seta wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati, pokonując po drodze m.in. właśnie Polkę. Raszynianka jednak z pewnością zechce jej się zrewanżować, ale aby w ogóle móc zagrać z Sabalenką, musi dojść do finału, co będzie przynajmniej tak samo trudne, jak kolejne starcie z wielką rywalką.

Świątek nie zbudzi nas wszystkich w nocy

Na początek Polka musi uporać się z Kamilą Rachimową, która do drabinki głównej dostała się jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji po rezygnacji Ons Jabeur. Rosjanka to 104. zawodniczka światowego rankingu. W US Open zagra może i wyłącznie dzięki szczęściu, ale nie należy jej lekceważyć. Na początku sierpnia w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie sprawiła niemało kłopotów Sabalence, której urwała nawet seta (5:7, 6:4, 4:6). Z Polką jak dotąd nigdy wcześniej nie grała.

Poznaliśmy już oficjalny termin polsko-rosyjskiego starcia. Mecz Świątek - Rachimowa zaplanowany jest na wtorek 27 sierpnia o 18:00 czasu polskiego, więc nie będzie trzeba na ten mecz wstawać w nocy lub siedzieć do późna, co zawsze grozi w przypadku turniejów za oceanem.

Pozostali Polacy także o "ludzkich" porach

To jednak nie wszystko! Znamy także terminy prawie wszystkich meczów Polaków na US Open. Prawie, bo jedynym wyjątkiem jest Hubert Hurkacz, który rozpocznie zmagania we wtorek 27 sierpnia starciem z Rosjaninem Timofiejem Skatowem. Drugi z naszych panów, debiutant w drabince głównej turnieju wielkoszlemowego Maks Kaśnikowski zagra z Hiszpanem Pedro Martinezem. Ich mecz odbędzie się w poniedziałek 26 sierpnia jako drugi od godziny 17:00 czasu polskiego. Przed nimi zagrają Diane Parry i Xinyu Wang czyli Polaka należałoby się spodziewać na korcie około 18:30 lub 19:00.

Mecz Kaśnikowskiego, a raczej jego długość, będzie mieć wpływ na termin starcia Magdy Linette. Polka zagra z Chorwatką Ivą Jović zaraz po zakończeniu pojedynku Kaśnikowski - Martinez, czyli raczej nie przed 21:00 czasu polskiego. Z kolei Magdalena Fręch zmierzy się także w poniedziałek z Belgijką Greet Minnen również ok. 19:00 czasu polskiego (po meczu Eriki Andriejewej z Yue Yuan).

US Open w Polsce transmitowane będzie przez Eurosport w telewizji oraz platformę Max w Internecie.