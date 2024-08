Wytknęli Świątek brzydkie zachowanie. "Nieraz robiła coś podobnego"

Rzucanie rakietą, niszczenie rakiety, nierozsądne uderzanie piłki w trybuny, kłótnie z sędzią, kłótnie z rywalami i inne tego typu zachowania. Choć tenis ziemny co do zasady nie jest najbardziej kontrowersyjnym sportem, nie oznacza to, że nie dochodzi w nim do dyskusyjnych zdarzeń. Wielu tenisistów ma na koncie większe lub mniejsze kontrowersje (niektórzy więcej), nawet wielcy mistrzowie.

Tsitsipas, Williams, Świątek. Każdy ma coś za uszami

Portal tennis365.com postanowił przyjrzeć się najbardziej niesportowym, budzącym niesmak zachowaniom na kortach całego świata z ostatnich lat. W ich zestawieniu nie zabrakło głośnych nazwisk jak Stefanos Tsitsipas, Serena Williams czy... Iga Świątek. Portal postanowił przypomnieć pewne zachowanie naszej reprezentantki sprzed dwóch lat. O który mecz chodzi?

Iga Świątek celowo dekoncentrowała rywalkę?

Dokładnie mowa o starciu z Chorwatką Donną Vekić z turnieju WTA 500 w San Diego, gdzie panie zmierzyły się w finale. Świątek po niełatwym, trzysetowym boju zwyciężyła 6:3, 3:6, 6:0, ale jedna z sytuacji zraziła nieco do niej publikę. Przy stanie 3:2 dla Vekić w drugim secie i breakpoincie dla rywalki, będąca w trakcie wymiany w opałach Polka zaczęła nagle dziwnie machać rękami tuż przed uderzeniem piłki przez Vekić. Nie dało to efektu, bo przeciwniczka nie pozwoliła się zdekoncentrować.

Całą sytuację można obejrzeć na poniższym wideo (akcja zaczyna się od 1:38):

Świątek po wszystkim przeprosiła Chorwatkę w mediach społecznościowych i tłumaczyła, że zrobiła to instynktownie, bez kontroli. Niemniej i tak spadła na nią spora krytyka. Zwłaszcza że, co przypomina tennis365.com, nie był to pierwszy raz. Polka zrobiła coś bliźniaczo podobnego podczas wielkoszlemowego US Open 2022 w meczu III rundy z Amerykanką Lauren Davis.

Co jeszcze trafiło na niechlubną listę tenisowego portalu? Choćby sytuacja z meczu Andy'ego Murraya ze Stefanosem Tsitsipasem z US Open 2021. Szkot skarżył się na Greka, że ten o wiele za długo czasu spędza na przerwach na toaletę. Po spotkaniu w mediach społecznościowych pisał wręcz, że Tsitsipas szedł do toalety dwa razy dłużej, niż Jeff Bezos leciał w kosmos. W zestawieniu oberwało się też m.in. Serenie Williams, która w 2018 roku także podczas US Open w bardzo brzydki sposób kłóciła się z sędzią jej starcia z Naomi Osaką. Arbiter stwierdził, że trener Amerykanki w niedozwolony sposób podpowiadał jej w trakcie meczu, na co ta zareagowała protestami i to tak intensywnymi, że ukarano ją utratą punktu.