Nie udało się. Polak odpada z US Open

Kamil Majchrzak (169. ATP) w tym sezonie wrócił do zawodowej gry w tenisa. Polaka ominął cały rok 2023, gdy w jego organizmie wykryto niedozwolone środki. Ostatecznie ITIA uznała, że Majchrzak przyjął zakazaną substancję nieświadomie. Polski tenisista nie ukrywa, że ma żal za to, jak został potraktowany. - Są równi i równiejsi - stwierdził ostatnio, komentując decyzję ITIA ws. Jannika Sinnera (1. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Ranking kiełbasek żużlowych, czyli gdzie na żużlu warto zjeść

Majchrzak odpada z US Open. Nie dołączy do Hurkacza i Kaśnikowskiego

Teraz Polak walczył o awans do fazy głównej US Open. Wcześniej w kwalifikacjach pokonał Michaela Zhenga (695. ATP) oraz Daniela Elahima Galana (129. ATP). W finale eliminacji jego rywalem został Mattia Belucci. To już dużo wyżej klasyfikowany tenisista. W rankingu ATP zajmuje 102. miejsce i przed meczem był wskazywany na faworyta.

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Kamil Majchrzak miał bardzo dobry moment w trzecim gemie, gdy pokonał swojego rywala bez straty punktów. Kluczowy moment pierwszego seta nadszedł jednak dopiero w siódmym gemie. Polak sromotnie przegrał swój serwis, a następnie Włoch jeszcze go dobił i było 5:3. Majchrzak nie dał rady już uratować sytuacji, kolejny raz przegrał przy swoim serwisie - choć po dużo bardziej wyrównanej walce - i pierwszego seta zakończył z wynikiem 3:6.

W drugim secie polscy kibice mogli przez chwilę zyskać nadzieję, że będzie lepiej. Majchrzak od razu przełamał rywala. To jednak nic nie dało, bo po chwili Bellucci dokonał tego samego, a następnie powtórzył tę sztukę w szóstym gemie. Polak nie miał już większych szans na powrót do tego spotkania. Znów przegrał 3:6.

To oznacza, że fani muszą zadowolić się obecnością jedynie dwóch polskich tenisistów w fazie głównej US Open. Gwarantowany udział w 1. rundzie miał już wcześniej Hubert Hurkacz. W czwartek wieczorem dołączył do niego Maks Kaśnikowski, który w bardzo dobrym stylu przebrnął przez kwalifikacje.