Majchrzak otworzył się po trzęsieniu ziemi. "Wstydziłem się wyjść z domu"

Polski tenisista cały 2023 rok spędził poza kortem. Wszystko przez oskarżenia o doping. Ostatecznie Majchrzakowi udało się obronić swoje dobre imię. ITIA uznała, że nie przyjął zabronionych substancji świadomie, ale i tak został ukarany 13-miesięczną dyskwalifikacją. - Jestem w sytuacji, w której nieświadomie przyjąłem zabronione w sporcie substancje, ich zawartość była ekstremalnie niska, przez co nie mogła wspomóc moich parametrów fizycznych i za to pauzuję 13 miesięcy. Do tego będę po powrocie zaczynał od zera - bez punktów, do tego straty finansowe, strata imienia. Jestem bardzo rozżalony całą sytuacją. Uważam, że to bardzo surowa kara - mówił Majchrzak ponad rok temu w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.

Sinner uniknął surowych konsekwencji. Majchrzak nie ukrywa żalu. "Dotknęło mnie"

Dużo więcej szczęścia miał Jannik Sinner. U najlepszego obecnie tenisisty świata w marcu wykryto niedozwoloną substancję. W trakcie trwania procesu tenisista nie miał żadnych problemów z grą w tenisa. Teraz stwierdzono brak jego winy oraz zaniedbania. Jedyną karą dla tenisisty było odebrania punktów oraz nagrody finansowej za dojście do półfinału turnieju w Indian Wells. Cała sytuacja zszokowała środowisko tenisowe. John McEnroe porównał ją do głośnej sprawy Simony Halep.

Rozgoryczenia nie ukrywał też Kamil Majchrzak, który skomentował karę dla Sinnera w mediach społecznościowych. Teraz tenisista postanowił zabrać głos w rozmowie z "Super Expressem".

- Starałem się od tego absolutnie odciąć i mam na ten temat zbyt mało informacji. Jednak dotknęło mnie, że jedni zawodnicy podejrzani o naruszenie kodeksu są odsuwani, a drudzy grają. Są równi i równiejsi - stwierdził.

- Dostałem tylko suchą informację, że na turnieju w Indian Wells Sinner naruszył przepisy, a mimo to mógł dalej grać, walczyć o marzenia, spełniać się, podczas gdy ja czułem się wyrzutkiem. Nie mogłem wyjść z domu, bo wstydziłem się tego co się stało. To było jedyne, czego przez całą karierę się bałem - zauważył Majchrzak.

Inne światło na tę sprawę w rozmowie ze Sport.pl postanowił rzucić Michał Rynkowski - szef Polskiej Agencji Antydopingowej. - W mojej ocenie jeżeli byłyby wątpliwości dotyczące okoliczności zastosowania tej substancji, to na pewno zawodnik nie zostałby tak łagodnie potraktowany. Jeśli uprawdopodobnione zostały zaś łagodzące okoliczności, to organ dyscyplinarny nie ma wyjścia. Trzeba też zwrócić uwagę, że analizujący sprawę Sinnera Sport Resolution to jeden z najbardziej profesjonalnych organów dyscyplinarnych, które zajmują się postępowaniami antydopingowymi - tłumaczy.