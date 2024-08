Trzęsienie ziemi w światowym tenisie. McEnroe nie wytrzymał. "Jak można?"

Jannik Sinner wygrał turniej w Cincinnati. W ostatnim meczu pokonał Francesa Tiafoe 7:6(4), 6:2. I zaraz potem wokół Włocha rozpętała się burza. Na oficjalnej stronie Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) pojawiła się informacja o dwóch pozytywnych testach antydopingowych lidera rankingu ATP. Wydarzyło się to 10 marca 2024 r. podczas turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. "Próbka dostarczona przez Włocha zawierała metabolitu clostebolu w niskich stężeniach. Kolejna próbka, pobrana osiem dni później, również dała wynik pozytywny na ten sam metabolit - również w niskich stężeniach" - wyjaśnia ITIA.

McEnroe zabrał głos ws. Sinnera i dopingu

Szokujące było jednak to, że Sinner mógł w zasadzie cały czas grać, a o całej sprawie opinia publiczna dowiedziała się dopiero teraz. Po każdym pozytywnym teście zastosowano tymczasowe zawieszenie. W obu przypadkach Sinner skutecznie odwołał się od kary i mógł kontynuować grę. Tłumaczył bowiem, że środek dostał się do jego organizmu przez masażystę, który z kolei aplikował na swoją skórę spray zawierający substancję. Potem przez skórę miała ona się dostać do ciała Sinnera.

Równie zaskoczony okazał się John McEnroe. - Nie wiem wystarczająco dużo o organizacji antydopingowej, żeby naprawdę wiedzieć, co się tam dzieje, jeśli mam być całkowicie szczery. Jest to z pewnością zaskakująca i szokująca wiadomość, zwłaszcza dla mnie, że wydarzyło się to w marcu. Minęło sześć miesięcy. To pierwszy raz, kiedy ktokolwiek, przynajmniej o ile mi wiadomo, o czymś takim słyszał - mówił były legendarny tenisista cytowany przez ESPN.

- Nie wiem, jak można inaczej traktować jedną osobę, która twierdzi, że nie zażyła celowo substancji zabronionej i drugą, która twierdzi to samo, ale zostaje zawieszona. Myślę, że Halep powiedziała to samo i została zawieszona na 18 miesięcy. Nie wiem, jak oni podejmują takie decyzje. Oczywiście z punktu widzenia gracza chcesz, aby standardy były takie same dla wszystkich. Chodzi o faceta, który jest obecnie numerem 1 na świecie w rankingach. To zaskakująca wiadomość dla nas wszystkich - dodał.

O sprawie Sinnera wypowiedział się też Kamil Majchrzak, który został od razu zawieszony po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Przez kilka miesięcy walczył o niewinność i został oczyszczony z zarzutów, ale stracił pozycję w rankingu i aktualnie odbudowuje ją od nowa. "Kilka godzin przed meczem dotarły do mnie najnowsze wieści z tenisowego świata. Są one dla mnie szokujące i wyjątkowo dotkliwe. Nie zagłębiałem się w szczegóły dla własnego zdrowia i komfortu psychicznego, jednak fakt, że ja przez większość czasu trwania mojej sprawy nawet nie mogłem postawić nogi na nieprywatnym korcie... a wychodzi na to, że inni mogą normalnie grać i spełniać marzenia w tej samej sytuacji, nie daje mi spokoju. Jestem zdruzgotany i zszokowany. Ale tak jak wspomniałem, może nie mam racji. Poza tym kogo obchodzi to, co ja myślę, chłopak spoza czołówki" - napisał Majchrzak.