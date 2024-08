Co za wieści! Polacy piszą piękną historię na US Open. To już finał

Bardzo dobrymi wynikami Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowski zagwarantowali sobie grę w eliminacjach do drabinki głównej US Open. Obaj tenisiści wygrali mecze ćwierćfinałowe, a minionej nocy rozegrali spotkania w półfinałach kwalifikacji. Jak sobie poradzili? Tak, że do napisania pięknej historii został im już tylko jeden krok!

