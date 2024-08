Włosi reagują na doping Sinnera. O tych słowach będzie głośno

We wtorek potwierdzono, że lider rankingu ATP Jannik Sinner uzyskał dwa pozytywne wyniki testu antydopingowego. 23-letni Włoch tłumaczył się, że stało się tak dlatego, iż jego fizjoterapeuta, Giacomo Naldi, zastosował maść Trofodermin. Zawiera ona zakazaną dla sportowców substancję klostebol. Naldi miał użyć jej na skaleczenie własnego małego palca u dłoni.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA), czyli organ odpowiedzialny za sprawy dopingowe, orzekła że Naldi nieumyślnie przekazał w ten sposób steryd tenisiście. - Ta maść jest łatwo dostępna we Włoszech i szeroko stosowana. Popełniono błąd, za który teraz Sinner płaci wizerunkowo - mówi Sport.pl dziennikarz Marco Mazzoni z portalu Livetennis.it.

Włosi dziennikarz nie wierzy w oskarżenia wobec Sinnera

Cała sprawa opiera się na mikroskopijnej ilości substancji, która wyszła w testach antydopingowych Jannika Sinnera. Mazzoni wyraźnie broni tenisisty. - W lipcu ubiegłego roku opublikowałem książkę, która opowiada, jak został mistrzem tenisa dzięki ciężkiej pracy i wysiłkowi, kierując się mentalnością opartą na silnych wartościach sportowych i kulturowych. Nie ma mowy, żeby Jannik był dopingowiczem, to niemożliwe. Znam go i wiem, że takie oskarżenia muszą być dla niego szokujące. To tak, jakby powiedzieć, że Święty Mikołaj jest zły. Dlatego ważne jest, aby świat tenisa dobrze zrozumiał, że to nie jest doping, a zawodnik nie zrobił nic złego - tłumaczy nasz rozmówca.

Eksperci ITIA uznali, że śladowa ilość klosteblu nie miała wpływu na wyniki osiągane przez pierwszego tenisistę świata. Ostateczne uznano go niewinnym, choć jednocześnie ukarano odebraniem punktów (400) i nagrody finansowej (325 tys. dol.) za półfinał marcowego turnieju w Indian Wells. To w trakcie tej imprezy Włoch otrzymał pozytywne wyniki testów. Dlaczego więc spotkała go kara, skoro jest niewinny? Według przepisów, bez względu na winę, sama obecność niedozwolonych substancji wymusza karę.

Sinner został także tymczasowo zawieszony na dwa krótkie okresy: od 4 do 5 kwietnia oraz od 17 do 20 kwietnia. Oba zawieszenia zostały uchylone z powodu skutecznego odwołania. Rodak tenisisty Diego Barbiani z portalu Oktennis.it przekonuje: "Jannik mógł zostać zawieszony, ale miał też prawo odwołać się od tej decyzji, więc z tego skorzystał. Nie bronię go dlatego, że jest Włochem, ale myślę, że nie zrobił nic w celowy sposób. Tym bardziej że gdy rozmawiamy o sterydach, to nie ma sposobu, aby uniknąć przyłapania na ich stosowaniu. Nie mówimy o jakiejś niekontrolowanej sytuacji, to są najlepsi gracze na świecie i mają wokół siebie profesjonalne sztaby. Choć to akurat jeszcze bardziej utrudnia zrozumienie, jak masażysta działał niedbale i naraził siebie oraz karierę zawodnika na kłopoty".

Błędne reguły, a nie zachowanie tenisisty?

Sprawa Jannika Sinnera wywołała mieszane reakcje w środowisku tenisowym. Kamil Majchrzak czy Tara Moore, którzy uzyskali w przeszłości pozytywne wyniki testów, wskazywali, że w ich przypadkach zawieszenie nie zostało cofnięte i czekali wiele miesięcy na przywrócenie do tenisa. - Zgadzam się, że zamieszanie wokół Sinnera jest dziwne. Niekoniecznie podzielam jednak pogląd tych, którzy porównują historie poszczególnych tenisistów, ponieważ każda historia jest inna i to jak porównywanie jabłka do pomarańczy. Ale rozumiem frustrację zawodników, skoro Sinner grał dalej, czekając na decyzję, a inni nie mogli rywalizować - przyznaje Barbiani.

Pojawiają się pytania, dlaczego ITIA oraz Jannik Sinner milczeli tyle miesięcy, a informacje w tej sprawie pojawiły się dopiero w połowie sierpnia. Mazzoni posiłkuje się przy tym słowami Johna Millmana, byłego australijskiego tenisisty, który walczył przez lata o prawa zawodników, oraz Richarda Ingsa, byłego sędziego, a następnie konsultanta ATP ds. dopingu.

- Millman i Ings stwierdzili, że procedura zastosowana w przypadku Sinnera była zgodna z regułami ITIA. Wynika z nich, że możliwy pozytywny wynik nie musi być przekazany opinii publicznej do wiadomości, jeśli niezależny sąd przyjmie apelację zawodnika, widząc, że oskarżenia nie są poważne i argumenty przeciwne zostały już dobrze udokumentowane. Postępowanie toczy się wtedy dalej, a następnie po wyroku jest ogłaszane, czy tenisista jest winny. Tak właśnie stało się w przypadku Sinnera - wskazuje włoski dziennikarz. Jego zdaniem to ITIA należy obwiniać za brak przejrzystości procedur.

Jannik Sinner jest teraz w Nowym Jorku, gdzie w przyszłym tygodniu przystąpi do turnieju wielkoszlemowego US Open. Wcześniej, już w piątek, ma wziąć udział w konferencji prasowej, podobnie jak inne największe gwiazdy imprezy. To będzie jego pierwsze spotkanie z mediami po ujawnieniu historii dopingowej. Dotychczas tenisista opublikował jedynie oświadczenie w mediach społecznościowych.