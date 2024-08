Już wiadomo, z kim Świątek zagra na kortach US Open. Wszystko jasne

Iga Świątek notuje kolejny przyzwoity sezon. Jak na razie jej bilans to 50 zwycięstw i zaledwie pięć porażek. To przełożyło się na aż pięć triumfów - w Katarze, Indian Wells, Madrycie, Rzymie i Roland Garros. W finale ostatniego ze wspomnianych turniejów zmierzyła się z Jasmine Paolinii. Wówczas pokonała Włoszkę dość gładko, bo 6:2, 6:1. I okazuje się, że obie panie znów spotkają się po przeciwnych stronach siatki i to już podczas US Open. Nie chodzi jednak o rywalizację singlową - choć i tam też może dojść do ich pojedynku - a o debel, a właściwie mecz pokazowy.

Iga Świątek wyjdzie na kort US Open zdecydowanie szybciej. Wyjątkowa okazja

W tym roku na nowojorskich kortach zostanie zorganizowany turniej charytatywny o nazwie "Stars of the Open presented by Chase". Część dochodu z biletów zostanie przekazana na rzecz USTA, a więc fundacji, która pomaga rozwijać talenty ludziom, których na to nie stać. W imprezie udział wezmą nie tylko legendy tenisa, ale i jego obecne gwiazdy, w tym właśnie Świątek.

Jak czytamy na oficjalnej stronie, Polka wystąpi w parze z Sebastianem Kordą, 16. zawodnikiem rankingu ATP. Po przeciwnej stronie siatki staną z kolei wspomniana Paolini, a duet z nią stworzy Matteo Berrettini. Trudno będzie wskazać faworytów tej rywalizacji, choć można się spodziewać, że zawodnicy po prostu będą bawić się grą. W takich spotkaniach ważne są widowiskowe zagrania, a niekoniecznie wygrana.

I tutaj dobre informacje dla polskich kibiców się kończą. Mecz pokaże tylko kanał ESPN 2 i na dodatek zostanie on rozegrany w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1:00 naszego czasu.

Nie tylko Świątek będzie gwiazdą turnieju charytatywnego. Udział w nim wezmą również m.in. Carlos Alcaraz czy Novak Djoković. I właśnie ci wielcy rywale, którzy nie tak dawno stoczyli bój o złoto olimpijskie, staną po przeciwnej stronie siatki. Hiszpanowi będzie towarzyszył Andre Agassi, a Serbowi John McEnroe.

Pozostałe pary debla: Gabriela Sabatini i Juan Martin del Potro kontra Caroline Wozniacki i Andy Roddick, a także Taylor Townsend i Boris Kodjoe (co ciekawe to aktor, a nie zawodowy tenisista) kontra Sloane Stephens i Frances Tiafoe.

Kibice zaniepokojeni formą Świątek. Fibak uspokaja

Turniej charytatywny może być dobrą formą rozgrzewki dla Świątek przed główną rywalizacją w US Open. Ta wystartuje już w poniedziałek 26 sierpnia. Polka będzie jedną z faworytek do zwycięstwa, mimo nieco gorszej formy, jaką prezentuje w ostatnich tygodniach.

Jej gra nieco faluje, co najlepiej było widać w WTA 1000 w Cincinnati. Tam w drodze do półfinału straciła dwa sety. Z kolei na tym etapie rywalizacji dość gładko uległa 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Kibice i eksperci wierzą jednak, że w Nowym Jorku liderka rankingu WTA wróci na szczyt. - Korty są tam trochę wolniejsze niż w Cincinnati, powinna czuć się bardziej komfortowo - mówił Wojciech Fibak.