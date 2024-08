Fibak powiedział, czego brakuje Świątek. Kilka słów szczerości

- Spróbuję potraktować tę imprezę jak turniej treningowy. Oczywiście nie zlekceważę go, ale będę starała się wdrożyć wszystkie rzeczy, które ćwiczyłam. Myślę, że to najlepsze podejście dla mnie - mówiła Iga Świątek tuż przed startem WTA 1000 w Cincinnati. Kibice wierzyli, że i tym razem uda się Polce przechylić szalę zwycięstwa na własną korzyść i dopisać kolejne trofeum do konta. Tak się nie stało. W półfinale zatrzymała ją 3:6, 3:6 Aryna Sabalenka, choć 23-latka nie poddawała się do końca. Dość powiedzieć, że obroniła aż dziewięć piłek meczowych, ale przy dziesiątej skapitulowała.

Wojciech Fibak punktuje Świątek. Mówi, z czym Polka ma obecnie problem

Cały turniej w Cincinnati był dla Świątek pełen problemów. W czterech spotkaniach straciła aż cztery sety, co nie zdarza jej się często. To mocno zmartwiło fanów. Podobnie, jak i jej poprzednie występy, na Wimbledonie, gdzie odpadła już w III rundzie, a także na igrzyskach, gdzie przegrała w półfinale i dała się ponieść emocjom.

Głos w sprawie zabrał nawet Wojciech Fibak. Legendarny tenisista wprost przyznał, co jego zdaniem jest przyczyną spadku dyspozycji Polki. - To się rozpoczęło podczas Wimbledonu - ocenił. - Od tego czasu trochę brakuje Idze takiej pewności siebie liderki. Przekonania o swojej dominacji. Przeniosło się to trochę na igrzyska, no i na razie nie udało się Idze tego odbudować - podkreślił w wywiadzie dla "Faktu".

Teraz przed Świątek US Open, a więc ostatni wielkoszlemowy turniej w tym sezonie. Kibice wierzą, że tam uda się liderce rankingu WTA wrócić do optymalnej formy. W to wierzy też Fibak. - Korty są tam trochę wolniejsze niż w Cincinnati, powinna czuć się bardziej komfortowo - dodawał.

Nie ulega wątpliwości, że mimo gorszych tygodni, Świątek będzie faworytką do wygranej w Nowym Jorku, tam, gdzie w przeszłości zaznała już smaku zwycięstwa (2022 rok). Był to jej pierwszy i jak dotąd jedyny tytuł wielkoszlemowy na kortach twardych. Pozostałe cztery trofea wywalczyła na Roland Garros. Co więcej, Polka legitymuje się w tym sezonie kapitalnym bilansem - 50 zwycięstw przy tylko pięciu porażkach.

Media podzielone ws. faworytek do triumfu w US Open

Jednak zdaniem sportskeeda.com, Świątek nie ma największych szans na wygraną w US Open. Te, zdaniem dziennikarzy, ma Aryna Sabalenka, triumfatorka z Cincinnati. Inną opinię wyraziła za to firma "Sportsbook Review", która przeprowadziła analizę tegorocznego turnieju za pomocą superkomputera z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i to właśnie Świątek przypisano najwięcej procent szans na zwycięstwo.

O tym, kto ostatecznie wygra, przekonamy się na początku września. Turniej potrwa od 26 sierpnia do 8 września.