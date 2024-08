Tak była mistrzyni US Open nazwała Świątek. Powtórzyła to dwa razy

Niedługo po igrzyskach olimpijskich w tegorocznym tenisowym kalendarzu widnieje US Open. Zanim jednak ruszy ostatni wielkoszlemowy turniej sezonu 2024, zawodniczki WTA miały okazję rywalizować w Toronto i Cincinnati. W stolicy Kanady po zmaganiach w Paryżu nie pojawiła się Iga Świątek. Należały jej się krótkie wakacje po zdobyciu historycznego medalu dla Polski. 23-latka zagrała natomiast w Cincinnati, gdzie w półfinale musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki, czyli końcowej triumfatorki.

Co za słowa o Świątek! Tak nazwała ją Bianca Andreescu

- Po prostu Aryna zagrała tego dnia lepiej. Miałam w tym meczu swoje szanse i okazje, aby wywrzeć na nią presję. Jednak popełniłam za dużo błędów. Nie da się ukryć, że na początku mój serwis nie funkcjonował dobrze. Jestem zadowolona, że mogłam zagrać na twardej nawierzchni przed US Open. Teraz skupiam się na tym, co zrobić lepiej, aby dobrze zagrać w Nowym Jorku - mówiła liderka światowego rankingu po porażce z Białorusinką.

US Open wystartuje za kilka dni. Oprócz Świątek na ostatnim Wielkim Szlemie w tym roku zagra również Bianca Andreescu. Kanadyjka rumuńskiego pochodzenia otrzymała od organizatorów "dziką kartę". Obecnie plasuje się dopiero na 169. miejscu w rankingu WTA, jednak jeszcze pięć lat temu sięgała po tytuł w Nowym Jorku. Jej imponującą karierę znacząco wyhamowały liczne kontuzje, których skutki Andreescu odczuwa do dziś.

W środę na portalu theplayerstribune.com ukazał się bardzo obszerny felieton, w którym 24-latka sama opisała swoje dotychczasowe doświadczenia, problemy i prognozy na przyszłość. Oprócz sportu poruszyła również wątki rodzinne. Opowiedziała zarówno o jasnych, jak i ciemnych stronach kariery. "W pierwszym roku touru w głowie miałam jedno nastawienie: Baw się dobrze. Cokolwiek się stanie, stanie się. Ciesz się rywalizacją. A ta magiczna passa to płomień, który będzie płonął w moim sercu na zawsze [...] Te chwile leżenia na korcie po wielkim zwycięstwie były "czyste". Nie mogę już utożsamić się z tamtą osobą. Nie pamiętam, jak to naprawdę jest, że nic nie może cię powstrzymać" - czytamy w szczerej wypowiedzi Bianki Andreescu.

Nagle w jednym z akapitów 24-latka wspomniała o... Idze Świątek! Te słowa z pewnością spodobają się naszej zawodniczce. "Chcę znowu tak się poczuć. Prawdopodobnie tak czuje się teraz Iga Świątek. Jest niesamowita, niesamowita." - napisała. Następnie Kanadyjka wymieniła Arynę Sabalenkę. "To kolejny świetny przykład. Obie zawsze miały regularną formę i do tego właśnie dążę teraz, do stałości gry dzień w dzień i naprawdę cieszenia się tym procesem" - czytamy.

Ostatnie trzy mecze Andreescu kończyły się jej porażką. Najpierw Kanadyjka przegrała z Donną Vekić na igrzyskach, a następnie musiała uznać wyższość Łesi Curenko w Toronto i Eliny Awanesian w Cincinnati.