Tak w USA piszą o Świątek przed US Open. To brzmi jak ostrzeżenie

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Igi Świątek. Najpierw polska tenisistka musiała uporać się z rozczarowaniem, wynikającym z braku złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których zdobyła brąz. Następnie po krótkim urlopie wróciła na korty twarde, aby rywalizować w Stanach Zjednoczonych. W "tysięczniku" w Cincinnati przegrała w półfinale z Aryną Sabalenką, ale już jej wcześniejsze mecze nie napawały optymizmem.

Ostrzeżenie dla Świątek przed US Open. "Musi uważać"

"Polska mistrzyni bardzo się męczyła w Cincinnati w zeszłym tygodniu, popełniając wiele niewymuszonych błędów w swoich meczach i kilka razy ryzykując odpadnięcie. Jej udział w turnieju został przerwany porażką z Aryną Sabalenką" - twierdzi amerykański portal tennisworldusa.org, który podkreśla, że ten mecz może mieć znaczenie w kontekście nadchodzącego US Open. "Iga będzie musiała być w 100 proc. gotowa, jeśli chce wygrać tytuł w Nowym Jorku, co nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę poziom, jaki prezentowały jej przeciwniczki w ostatnich tygodniach" - czytamy. Ostatnio w dobrej formie znajduje się nie tylko Aryna Sabalenka, ale także Jessica Pegula, która triumfowała w Toronto, a w Cincinnati dotarła do finału.

Amerykanie dostrzegają, że Polka jest bardzo regularną i konsekwentną zawodniczką - ich zdaniem nawet najbardziej w ostatnich latach - ale podkreślają, że na US Open musi być wyjątkowo czujna z uwagi na wydarzenia z poprzednich tygodni. "Iga nie błyszczała szczególnie na Wimbledonie, a zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie była główną faworytką do zdobycia złotego medalu. Świątek nie poradziła sobie dobrze z presją i nerwami, wychodząc do półfinału i wybuchając płaczem przed reporterami tuż po mecz" - dostrzega portal tennisworldusa.org. Ich zdaniem Iga Świątek nie osiągnęła jeszcze swojego najwyższego poziomu.

US Open 2024 rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa przez dwa tygodnie. Tytułu wśród kobiet bronić będzie Coco Gauff.