Superkomputer wskazał faworytki US Open. Wyliczył szanse Świątek na triumf

Już 26 sierpnia rusza ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku - US Open. Iga Świątek jeden ze swoich pięciu najważniejszych tytułów zdobyła właśnie na kortach Flushing Meadows. Miało to miejsce w 2022 r. Polka chce powtórzyć ten sukces, a superkomputer "Sportsbook Review" daje jej 50,3 proc. szans na końcowy triumf. Co ciekawe, drugiego miejsca według tej prognozy nie zajmuje Aryna Sabalenka.

