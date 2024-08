Cała Aryna! Sabalenka pokazała, z kim spędza czas po triumfie w Cincinnati

Mimo słabszych ostatnich tygodni Aryna Sabalenka była faworytką do zwycięstwa w WTA 1000 w Cincinnati. I z tej roli wywiązała się znakomicie. W drodze do finału nie straciła ani jednego seta i bez większych problemów eliminowała kolejne rywalki. Tak rozprawiła się m.in. z Igą Świątek (6:3, 6:3), choć zwycięstwo przypieczętowała dopiero za... 10. piłką meczową! Z kolei w decydującym o tytule starciu pokonała faworytkę lokalnej publiczności - Jessicę Pegulę. - Dziękuję wam za wsparcie. Naprawdę sprawiacie, że ten turniej jest wyjątkowym miejscem. Wasze wsparcie jest niesamowite. Za każdym razem, gdy tu wracam, naprawdę cieszę się grając przed wami - mówiła Białorusinka do kibiców.

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Aryna Sabalenka świętuje. Nie jest sama

Teraz przed Sabalenką chwila na odpoczynek i celebrację triumfu. Czasu na to nie ma jednak zbyt wiele, bo już 26 sierpnia wystartuje US Open. Mimo wszystko druga rakieta świata oddaje się relaksowi i jak na razie nie myśli o nadchodzącym turnieju.

Najlepiej świadczą o tym zdjęcia, które trafiły do sieci. Widać na nich Sabalenkę, która świetnie bawi się na prywatnym jachcie w Miami. Właśnie tam, na Florydzie, mieszka na co dzień. Nie jest jednak sama. Na fotografiach towarzyszy jej... Julia Putincewa, a więc kazachska tenisistka. I to właśnie ona pochwaliła się zdjęciami z Sabalenką na Instagramie. Obie uśmiechają się od ucha do ucha.

Putincewa także rywalizowała w Cincinnati i sprawiła niemałą sensację. Już w II rundzie pokonała obrończynię tytułu Coco Gauff. Na kolejnym etapie zmagań uległa jednak wielkiej przyjaciółce Sabalenki, Pauli Badosie - 4:6, 4:6.

Teraz zarówno Putincewa, jak i Białorusinka wystartują w US Open. Większe szanse na zwycięstwo ma Sabalenka. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze sportskeeda.com, którzy umieścili ją na pierwszym miejscu w rankingu pretendentek do końcowego zwycięstwa.

Sabalenka powalczy o trzeci tytuł wielkoszlemowy w karierze

Wydaje się, że po trudnych tygodniach, kiedy to Białorusinka odpadała z rywalizacji już w ćwierćfinałach w Toronto i Berlinie, wraca do formy. Rewanż w US Open z pewnością będzie chciała jednak wziąć Świątek. Choć losowanie jeszcze się nie odbyło, to już wiadomo, że panie spotkają się najwcześniej dopiero w finale.

Dzięki sukcesowi w Cincinnati i wpadce Gauff Sabalenka awansowała na drugą lokatę w rankingu WTA. Tym samym będzie w drugiej połówce drabinki. Nie ma jednak szans, by po US Open wyprzedziła Świątek, nawet w przypadku wczesnej porażki Polki. 23-latka ma bowiem aż 2679 punktów przewagi.