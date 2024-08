Oto plan Świątek przed US Open. Ogłosili wyjątkowe spotkanie

Iga 安i徠ek po pora盧e w p馧finale turnieju w Cincinnati z Aryn Sabalenk przygotowuje si do rozpocz璚ia US Open. Zmagania we Flushing Meadows zaczn si w przysz造m tygodniu, a do tego czasu Polka skupi si m.in. na treningach. Organizatorzy poinformowali, z kim 安iatek jako pierwsza wybiegnie na korty w ramach przygotowa.

3 Susan Mullane / USA TODAY Sports via Reuters Con Otwórz galerię Na Gazeta.pl