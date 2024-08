Djoković znów w akcji! Nagle zmienił zdanie. Ależ hipokryzja

- Pickleball opisywany jest jako połączenie tenisa, badmintona i tenisa stołowego. Potocznie nazywany "padlem bez ścian". Wymyślony w końcówce lat 60. Kluczem do popularyzacji jest szybkość i dynamika rozgrywania akcji oraz zdecydowanie niższe wymagania fizyczne [od tenisa - przyp.red], które nie odgrywają istotnej roli, zwłaszcza że najczęściej rywalizacja odbywa się w grze podwójnej - tak Pickleballa przedstawił na naszych łamach Filip Modrzejewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wysłała specjalną wiadomość do siatkarzy

Na początku lipca bieżącego roku Novak Djoković (2. ATP) powiedział, że tenis jest "zagrożony" przez rozwój pickleballa. - Dzisiaj padel i pickleball przybiera na znaczeniu w Stanach Zjednoczonych. Ludzie dobrze się bawią, grając w niego, ale mówią, że "tenis jest królem wszystkich sportów rakietowych". To prawda. Ale na poziomie klubowym tenis jest zagrożony - powiedział serbski tenisista na konferencji prasowej na Wimbledonie.

- Jeśli czegoś z tym nie zrobimy globalnie, padel i pickleball w USA przekształci wszystkie kluby tenisowe w padel lub pickleball, bo to się bardziej opłaca. Obliczenia są proste. Posiadanie takich kortów jest bardziej opłacalne dla właściciela klubu - dodał.

Novak Djoković podjął zaskakującą decyzję. Zagra w pickleballa

Wygląda na to, że Novak Djoković zmienił jednak zdanie. "Forbes" informuje, że Serb weźmie w turnieju pickleballowym w Nowym Jorku. Konkretniej w "The Head NYC Mash Up". W nim zmierzy się z Włochem Jannikiem Sinnerem (1. ATP). Pojedynek zaplanowano na czwartek 22 sierpnia.

Po tych zawodach obaj tenisiści wezmą udział w wielkoszlemowym US Open. Turniej organizowany w Nowym Jorku rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 7 września.