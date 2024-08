Polski talent upadł, ale szybko się pozbierał. Kapitalny debiut w US Open

Po problemach Kamila Majchrzaka, który na jakiś czas zniknął ze światowego tenisa z powodu pozytywnego testu antydopingowego, Hubert Hurkacz był jedynym polskim singlistą, który rywalizował w turniejach wielkoszlemowych. To na szczęście ulega zmianie, albowiem w kwalifikacjach do US Open startuje dwóch reprezentantów Polski - wspomniany Kamil Majchrzak, który odbudował ranking, oraz Maks Kaśnikowski, za którym najlepsze miesiące w karierze.

21-letni tenisista zaczynał rok w czwartej setce rankingu ATP, ale regularne bardzo dobre wyniki w turniejach ATP Challenger doprowadził go na 182. miejsce, co było jego najlepszym rezultatem w karierze. Wygrał dwie imprezy tej rangi - w Poznaniu oraz Bośni i Hercegowinie - dzięki czemu po raz pierwszy w karierze wystąpił w kwalifikacjach wielkoszlemowych.

Najpierw upadek "na cztery litery", a potem zachwycił publiczność

W pierwszej rundzie kwalifikacji na Flushing Meadows Kaśnikowski zmierzył się z reprezentantem gospodarzy Emilio Navą (173. ATP). Mimo że faworytem tego starcia był wyżej notowany rywal, to Polak od początku świetnie czuł się na korcie nr 17. Już w pierwszym gemie przełamał przeciwnika. Miał trochę szczęścia, albowiem przy break poincie najpierw zagrał nieczysty return, a następnie jego bekhend zahaczył taśmę, co dało mu dużą przewagę sytuacyjną. W międzyczasie zanotował upadek na "cztery litery", ale na szczęście szybko się pozbierał.

Jednak w kolejnych fragmentach meczu 21-latek udowodnił, że nie był to przypadek. Grał bardzo solidnie z linii końcowej, praktycznie nie popełniając błędów, które mnożyły się u rywala. Płaski forehand Kaśnikowskiego był bardzo kąśliwy i przynosił sporo punktów, dzięki czemu Polak całkowicie zdominował rywalizację w pierwszym secie. Wygrał go bardzo pewnie 6:2.

Niestety druga partia nie zaczęła po myśli reprezentanta Polski. Został minięty przy siatce dobrym passing-shotem z bekhendu, a to oznaczało szybkie przełamanie. Emilio Nava zaczął udowadniać, dlaczego rok temu w Nowym Jorku przeszedł trzyetapowe kwalifikacje, a potem postraszył Caspera Ruuda i wygrał z nim seta. Wygrał sto proc. punktów po trafionym pierwszym podaniu, co znacznie ułatwiło mu wygranie drugiego seta 6:2 i doprowadzenie do wyrównania.

W tenisie jednak sytuacja potrafi się szybko zmienić. Kaśnikowski, który długimi minutami był bezradny na returnie, momentalnie się poprawił na start trzeciej partii, co dało mu breaka. Po raz kolejny przełamanie następowało już na samym początku seta. Tenisista z Warszawy potrafił także popisać się niezwykle efektownym winnerem - zagrał loba między nogami w sam narożnik kortu, co tylko dodało mu pewności siebie i zaczął dorównywać poziomowi gry z pierwszego seta.

Po godzinie i 40 minutach gry Maks Kaśnikowski mógł świętować udany debiut w turnieju wielkoszlemowym - na razie w kwalifikacjach, w których pokonał Emilio Navę 6:2, 2:6, 6:2. W drugiej rundzie zmierzy się ze Stefano Napolitano (136. ATP), który niespodziewanie ograł rozstawionego z dwójką Yannicka Hanfmanna.