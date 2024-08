Świat tenisa zszokowany sprawą Sinnera. Polacy wyciągają sprawę Majchrzaka

Pozytywne próbki testów antydopingowych Jannika Sinnera pochodzą z badań przeprowadzonych podczas tegorocznego turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. "Próbka dostarczona przez Włocha zawierała metabolit clostebolu w niskich stężeniach. Kolejna próbka, pobrana osiem dni później, również dała wynik pozytywny na ten sam metabolit - również w niskich stężeniach" - wyjaśnia Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA).

Cały świat tenisa zszokowany sprawą Sinnera. "Jak to możliwe?"

Lider światowego rankingu wyjaśnił, że substancja dostała się do jego organizmu w wyniku skażenia przez członka zespołu, który stosował dostępny bez recepty spray zawierający clostebol na własnej skórze w celu leczenia małej rany. Fizjoterapeuta w trakcie marcowego turnieju masował Sinnera, co miało doprowadzić do nieświadomego skażenia przezskórnego. ITIA wyjaśnienia tenisisty uznała za wiarygodne i całkowicie oczyściła go z zarzutów. Jedyną karą dla Włocha będzie pozbawienie go punktów oraz nagrody pieniężnej za udział w turnieju w Indian Wells, gdzie dotarł do półfinału.

Świat tenisa natychmiast zareagował na te wieści, nie dowierzając, że cała sprawa przez pół roku rozstrzygała się za zamkniętymi drzwiami. "Niesamowite, że to nie zostało wcześniej ujawnione. I całkiem nieźle dla wizerunku zawodników (i tenisa)" - napisał na portalu X dziennikarz tenisowy Jose Morgado. "Szokujące, że od marca było w tej kwestii cicho. O innych tenisistach/tenisistach pisało się od razu, a tu wszystko trzymano w tajemnicy przez pięć miesięcy. Pytanie, jak by to wyglądało, gdyby nie fakt, że mamy do czynienia z liderem rankingu ATP" - taki komentarz pojawił się na koncie "Z kortu - informacje tenisowe".

Z kolei polscy fani tenisa od razu porównali tę sytuację do sprawy Kamila Majchrzaka, który po uzyskaniu pozytywnego testu antydopingowego natychmiast został zawieszony i przez kilka miesięcy musiał walczyć o niewinność. Ostatecznie został oczyszczony z zarzutów, lecz stracił pozycję w rankingu i musiał odbudowywać ją od nowa. "Pół roku musiał walczyć o to, aby oczyścić się z zarzutów. 29 czerwca wyszło publiczne oświadczenie ITIA, które podkreśla nieświadomość Polaka podczas zażywania zanieczyszczonych suplementów. (...) Skończyło się na odebraniu punktów i nagród finansowych za kilka turniejów rozegranych w okresie przeprowadzenia testów? Nie. Niech gość straci kolejne pół roku, ranking, na który ciężko pracował, i przeżywa zabawę w piętnastkach na nowo, bez pewności, czy się do nich dostanie. Grunt to sprawiedliwość" - napisał na portalu X kibic tenisa Szymon Przybysz.

"Cała ta sytuacja z Sinnerem jest przedziwna. Pokazuje, że jak jesteś gwiazdą tenisa, to możesz więcej" - to z kolei głos dziennikarza Huberta Błaszczyka. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub", przypomniał, że szkoleniowcem Włocha jest Darren Cahill, były trener Simony Halep, która również miała pozytywny wynik testu antydopingowego. "To może być przypadek, ale kto to wie..." - podsumował.

Kolejnym istotnym aspektem sprawy Jannika Sinnera jest fakt, iż clostebol jest sterydem często wykorzystanym we Włoszech. Połowa przypadków pozytywnych testu na tę substancję na świecie pochodzi z Włoch - często uzasadnianych kremami i sprayami na skaleczenia, podobnie jak w przypadku Sinnera. Włochy to jeden z niewielu krajów, w których clostebol jest nadal sprzedawany. "W latach 2019-2023 u 38 włoskich sportowców wykryto obecność clostebolu" - przekazał Ben Rothenberg.

Zapewne ta sprawa będzie jeszcze szeroko komentowana, zwłaszcza że za Jannikiem Sinnerem najlepsze miesiące w karierze. Włoski tenisista wygrał Australian Open, został także liderem rankingu ATP. Natomiast w poniedziałek wygrał turniej ATP Masters 1000 w Cincinnati.