Najlepszy tenisista świata wpadł na dopingu. Jannik Sinner ma jednak wymówkę

Za nami blisko dwutygodniowa rywalizacja w Cincinnati, gdzie tenisistki i tenisiści rywalizowali w zmaganiach rangi WTA oraz ATP Masters 1000. Najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, który w ostatnim meczu pokonał Francesa Tiafoe 7:6(4), 6:2.

Dzień później na oficjalnej stronie Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) pojawiła się informacja o dwóch pozytywnych testach antydopingowych lidera rankingu ATP. Wydarzyło się to 10 marca 2024 r. podczas turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. "Próbka dostarczona przez Włocha zawierała metabolitu clostebolu w niskich stężeniach. Kolejna próbka, pobrana osiem dni później, również dała wynik pozytywny na ten sam metabolit - również w niskich stężeniach" - wyjaśnia ITIA.

W związku z tym po każdym pozytywnym teście zastosowano tymczasowe zawieszenie. W obu przypadkach Sinner skutecznie odwołał się od kary i mógł kontynuować grę. "Najlepszy tenisista świata wyjaśnił, że substancja dostała się do jego organizmu w wyniku skażenia przez członka zespołu, który stosował dostępny bez recepty spray zawierający clostebol na własnej skórze w celu leczenia małej rany. Ten członek zespołu stosował spray między 5 a 13 marca, w tym czasie zapewniał również codzienne masaże Sinnerowi, co doprowadziło do nieświadomego skażenia przezskórnego" - argumentuje ITIA, która wyjaśnienia tenisisty uznała za wiarygodne i całkowicie oczyściła go z zarzutów.

"Rozprawa w Sport Resolutions odbyła się 15 sierpnia 2024 r., w wyniku której niezależny trybunał ustalił, że w sprawie nie stwierdzono winy ani zaniedbania, w związku z czym nie orzeczono okresu niekwalifikowalności" - podsumowuje ITIA. Jedyną karą dla Jannika Sinnera będzie pozbawienie go punktów oraz nagrody pieniężnej za udział w turnieju w Indian Wells, gdzie dotarł do półfinału.

Oświadczenie w tej sprawie wydało także ATP. "Jesteśmy zadowoleni, że nie stwierdzono żadnej winy ani zaniedbania ze strony Jannika Sinnera. Chcielibyśmy również docenić solidność procesu dochodzeniowego i niezależną ocenę faktów w ramach Programu Antydopingowego Tenisa (TADP), co pozwoliło mu kontynuować rywalizację. Było to trudne zadanie dla Jannika i jego zespołu i podkreśla potrzebę, aby gracze i ich otoczenie zachowali najwyższą ostrożność podczas stosowania produktów lub zabiegów. Uczciwość jest najważniejsza w naszym sporcie" - czytamy.

Jannik Sinner to triumfator tegorocznego Australian Open. Włoch jest najlepiej punktującym tenisistą w tym sezonie i liderem rankingu ATP.