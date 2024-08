Już za dwa dni! To teraz najważniejsza data dla Igi Świątek

Już w poniedziałek rusza ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy, czyli US Open. Na kortach w Nowym Jorku na pewno zobaczymy Huberta Hurkacza w turnieju męskim oraz Igę Świątek, Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch w rywalizacji pań.

Grono to może się poszerzyć. We wtorek udział w trzystopniowych kwalifikacjach do turnieju głównego rozpoczną Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak oraz Maks Kaśnikowski, dla którego będzie to debiut na tym poziomie.

Rywalką Chwalińskiej (174. WTA) będzie Maya Joint (136. WTA) z Australii. Majchrzak (169. ATP) zagra z Michaelem Zhengiem (695. ATP) z USA, a rywalem Kaśnikowskiego (194. ATP) będzie Emilio Nava z USA. Wiadomo już, że w turnieju głównym nie zagra Katarzyna Kawa (186. WTA), która w poniedziałek przegrała 4:6, 0:6 z Mariną Bassols (115. WTA) z Hiszpanii.

Znamy datę losowania drabinki US Open

Wśród pań tytułu bronić będzie Coco Gauff, która w zeszłorocznym finale pokonała Arynę Sabalenkę 2:6, 6:3, 6:2. Wśród panów najlepszy był zaś Novak Djoković, który w decydującym spotkaniu pokonał Daniiła Miedwiediewa 6:3, 7:6(5), 6:3.

Zeszłoroczny turniej nie był dobry dla naszych reprezentantów. Hurkacz odpadł w 2. rundzie po porażce z Jackiem Draperem z Wielkiej Brytanii. Świątek dotarła do 4. rundy, gdzie lepsza okazała się Jelena Ostapenko. W 2. rundzie odpały też Linette i Fręch. Pierwsza przegrała z Jennifer Brady, a druga z Karoliną Muchovą.

Nasi reprezentanci będą chcieli poprawić zeszłoroczny wynik. I już niedługo dowiedzą się, jaka droga w turnieju ich czeka. Organizatorzy ogłosili, kiedy rozlosowana zostanie drabinka turniejów kobiet oraz mężczyzn.

Losowanie turniejów singlowych odbędzie się w czwartek - 22 sierpnia - w południe czasu lokalnego, czyli o 18:00 w Polsce. W niedzielę o tej samej porze rozlosowane zostaną drabinki w turniejach gry podwójnej.

Dla Świątek będzie to szansa na drugi w karierze triumf w US Open. Polka najlepsza była w 2022 r., zdobywając pierwszy i - jak na razie - jedyny tytuł wielkoszlemowy poza kortami Rolanda Garrosa w Paryżu.