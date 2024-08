Nie żyje polski tenisista. Został wepchnięty pod pociąg

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę nad ranem na stacji kolejowej w Sopocie. Około godz. 5.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu człowieka przez pociąg. Jak się okazało, nie był to wypadek, tylko morderstwo popełnione z zimną krwią.

Do 23-letniego Jakuba Siemiątkowskiego podszedł 20-letni Maksymilian S. Nie wiadomo, co się wydarzyło między mężczyznami, ale S. wepchnął Siemiątkowskiego pod nadjeżdżający pociąg Intercity. 23-latek zginął na miejscu.

Sprawca został zatrzymany na miejscu tragedii. "Maksymilian S. pochodzący z Gdyni usłyszał w niedzielę 18 sierpnia zarzut zabójstwa 23-letniego mężczyzny. Według ustaleń policji podejrzany miał 1,8 promila alkoholu, więc funkcjonariusze musieli czekać z przesłuchaniem do niedzieli - relacjonowała Gazeta.pl. Mężczyzna został zatrzymany na trzy miesiące. Nie przyznał się do winy, twierdząc, że był to wypadek.

"Tego dnia wracał ze spotkania"

Siemiątkowski był absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, pracował w banku, a jego pasją był tenis. 23-latek był utalentowanym zawodnikiem i członkiem klubu Lufa Kaszuby. O jego śmierci informowała między innymi oficjalna strona Polskiej Ligi Tenisa.

"Otrzymaliśmy wiadomość, że ofiarą był 23-letni Jakub Siemiątkowski, plasujący się w bieżącej kampanii w trzeciej setce rankingu krajowego amatorów Polskiej Ligi Tenisa oraz gracz Teamu Lufa Kaszuby na pozycji U24 w Drużynowych Mistrzostwach PLT dla amatorów. Kuba był w tych rozgrywkach niepokonany" - napisano na stronie PLT.

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł wyjątkowy zawodnik i nasz przyjaciel Jakub, który od 9 lat był częścią naszej tenisowej rodziny. Jakub tragicznie zginął wczoraj nad ranem w Sopocie. To właśnie u nas zdobywał swoje pierwsze puchary i budował swoją sportową pasję. Jego zaangażowanie, talent i uśmiech pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim. Spoczywaj w pokoju, Kubo" - dodało Centrum Tenisa Don Balon.

- Tego dnia wracał ze spotkania. Był na turnieju tenisa, potem mieli spotkanie w Sopocie, kolację z przyjaciółmi. Po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu i czasie - w rozmowie z "Faktem" powiedział wujek Siemiątkowskiego.

- Zależy nam, żeby obejrzeć monitoring. Mam nadzieję, że prokuratura na to przystanie, że mamy takie prawo, żeby to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć tylko ostatnie chwile na monitoringu i być pewnym, że to jest mój siostrzeniec i że został zamordowany - dodał.