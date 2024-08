Sceny po finale w Cincinnati. Kamery pokazały, co zrobiła Sabalenka. "O mój Boże"

W półfinale turnieju WTA 1000 Aryna Sabalenka (3. WTA) w najlepszy możliwy sposób zrehabilitowała się po rozczarowujących porażce z Amerykanką Amandą Anisimową (49. WTA) w ćwierćfinale WTA 1000 w Toronto. Białorusinka wzięła udział w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym nie miała sobie równych. Bez większych problemów awansowała do finału, gdzie pokonała Jessikę Pegulę. Tym samym triumfowała w tych zawodach po raz pierwszy w karierze.

- Nie było mocnych na Arynę Sabalenkę w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Białorusinka wygrała cały turniej bez straty seta, a w finale pokonała Jessikę Pegulę 6:3, 7:5. Pojedynek długo toczył się pod absolutną dominacją wiceliderki rankingu, która grała koncertowy tenis, ale podobnie jak w przypadku półfinałowego starcia z Igą Świątek, zacięła się na sam koniec. Zdołała jednak sięgnąć po 15. tytuł w karierze - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Sceny po meczu. Sabalenka od razu pobiegła do chłopaka

Po meczu Aryna Sabalenka niemal natychmiast udała się do swojego boksu, by świętować triumf z najbliższymi. Tam przybiła piątkę m.in. z trenerem i nagle... pokazała, by się rozeszli i zrobili miejsce dla chłopaka, Georgiosa Frangulisa, którego czule przytuliła. Po wszystkim udzieliła tradycyjnego wywiadu na korcie.

- I oczywiście dziękuję wam za wsparcie. Naprawdę sprawiacie, że ten turniej jest wyjątkowym miejscem. Wasze wsparcie jest niesamowite. Za każdym razem, gdy tu wracam, naprawdę cieszę się grając przed wami - zwróciła się do fanów zebranych na finale.

Nie zabrakło też podziękowań dla drużyny, z którą pracuje. - Tak, przeszliśmy przez wiele, ale nigdy nie przestaliśmy, nie przestaliśmy pracować, nigdy nie przestaliśmy się doskonalić. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mam was po swojej stronie - powiedziała Sabalenka, nie mając świadomości, że za chwilę zaliczy komiczną wpadkę.

- I oczywiście, dziękuję w szczególności moim chłopakom, znaczy chłopakowi. Powiedziałam, chłopakom, o mój Boże. Tak, to przez mój okropny angielski - poprawiła się Sabalenka. Dodała także, że to właśnie dzięki partnerowi jest szczęśliwa nie tylko na korcie, ale i poza nim.

Kolejnym turniejem, w którym Aryna Sabalenka zagra będzie US Open.