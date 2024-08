Eugenie Bouchard, która obecnie zajmuje 514. miejsce w rankingu WTA, ma za sobą nieudany udział w kwalifikacjach do turnieju WTA 1000 w Toronto. Kanadyjka przegrała z o wiele wyżej notowaną Japonką (59. WTA) Moyuki Uchijimą 7:5, 5:7, 4:6 i odpadła z rywalizacji. Mimo to na brak zajęć nie może narzekać. W jednym z ostatnich wywiadów wróciła pamięcią do wydarzenia, o którym niegdyś było bardzo głośno.

Eugenie Bouchard przegrała zakład i poszła na randkę z kibicem. Teraz wyznaje

W finale Super Bowl 2017 zmierzyły się drużyny Atalanty Falcons i New England Patriots. Mecz odbył się na stadionie NRG w Houston. Spotkanie lepiej rozpoczęli Falcons, którzy prowadzili 28:3. Ten wynik sprawił, że kanadyjska tenisistka Eugenie Bouchard (514. WTA) wierzyła w zespół Falcons na tyle, że nawet założyła się o niego z nieznanym mężczyzną. I zakład przegrała. New England Patriots odrobili straty od stanu 3:28 i pokonali Atalanta Falcons po dogrywce 34:28. Teraz w podcaście "Nothing Major" została zapytana o tamten zakład.

- Z nudów opublikowałam w serwisie X wpis o treści "A przy okazji wiedziałam, że Atalanta wygra". Później zaczęłam przeglądać odpowiedzi, czego normalnie nie robię, i właśnie wtedy trafiłam na pytanie pewnego mężczyzny: "Jeśli Patriots wygrają pójdziemy na randkę?". Przyjęłam zakład, bo byłam pewna, że Falcons tego nie przegrają - wyjaśniła Bouchard.

- Następnego dnia, a mój wujek, który mieszka w Londynie, zadzwonił do mnie i powiedział następujące słowa: "Jesteś tematem numer jeden w BBC". Ja mu odpowiedziałam, że "jestem też tematem numer jeden w CNN, ponadto mówili o mnie w ESPN. To szaleństwo, teraz muszę dotrzymać słowa" - wyznała.

Ostatecznie Bouchard dotrzymała słowa i poszła z fanem na randkę, czym chwaliła się w mediach społecznościowych.

- Podobało nam się to całe medialne zamieszanie. Zabrałam Johna na mecz ligi NBA Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks i usiedliśmy tuż przy boisku. Telewizja NBA TV ani na krok nas nie odstępowała. Przed meczem dostałam od niego w prezencie kolczyki Tiffany - ujawniła.

W wywiadzie przyznała też, że zanim zdecydowała się na spotkanie, próbowała dowiedzieć się jak najwięcej informacji na temat Johna.