Aryna Sabalenka przemówiła po meczu z Igą Świątek. "To już przeszłość"

Po raz trzeci w tym roku Iga Świątek rywalizowała z Aryną Sabalenką w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Dwa pierwsze pojedynki - ale na nawierzchni ziemnej - wygrywała Polka, która w tej konfrontacji nie była jednak dobrze dysponowana. Brakowało jej optymalnego timingu, przez co przegrała pierwszego seta 3:6. Druga partia układała się jeszcze gorzej. Świątek przegrywała już 1:5 i 0:40, ale wtedy weszła na wyżyny swojej gry i waleczności. To pozwoliło jej jedynie oddalić moment porażki. Ostatecznie przegrała 3:6, 3:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurek dostał pytanie o kolejne igrzyska. Ależ niespodzianka. "Nieśmiertelni"

Aryna Sabalenka przemówiła po zwycięstwie nad Igą Świątek

Aryna Sabalenka w końcówce spotkania seryjnie marnowała piłki meczowe. W pewnym momencie w jej poczynania wkradły się nerwowość i frustracja. Na jej twarzy pojawiła się nawet bezradność, ale ostatecznie zamknęła pojedynek za dziesiątą szansą. - To był zdecydowanie najtrudniejszy moment meczu. Powtarzałam sobie: "ona jest numerem jeden na świecie. Będzie walczyć i starać się jak najlepiej. Musisz być agresywna. Musisz wywierać na nią presję. Musisz grać w tenisa i po prostu iść na całość". To było moje nastawienie w trudnych momentach - powiedziała po meczu Aryna Sabalenka przed kamerami Tennis Channel.

Trzecia tenisistka świata, która po turnieju w Cincinnati wróci na drugie miejsce w rankingu WTA, była bardzo zadowolona ze swojego występu. Przez większość meczu całkowicie zdominowała Igę Świątek. - To zdecydowanie dało mi dużo pewności siebie przed US Open. Ale to już przeszłość... jeśli mam się skupić na tym zwycięstwie, to zostanę w przeszłości. Jestem naprawdę zadowolona z wygranej. To był mój wspaniały występ. Ale chcę się skupić na tym, żeby grać jak najlepiej za każdym razem, gdy jestem na korcie. Staram się zachować spokój, pewność siebie i agresję na korcie - kontynuowała Aryna Sabalenka.

Białorusinka w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati zmierzy się z Paulą Badosą lub Jessiką Pegulą.