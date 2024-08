Eksperci jednogłośni po meczu Świątek z Sabalenką. "Pewnie zaboli"

To było 12. bezpośrednie starcie Igi Świątek z Aryną Sabalenką w historii, a trzecie w tym sezonie. Poprzednie dwa zapisała na własnym koncie Polka. Najpierw wygrała w Madrycie wynikiem 7:5, 4:6, 7:6 (9:7), a następnie gładko pokonała Białorusinkę w Rzymie - 6:2, 6:3. W Cincinnati było inaczej. 23-latka od początku miała spore problemy, szczególnie z własnym podaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

- Jej drugi serwis nie istnieje - podkreślali komentatorzy Canal+Sport. Na dodatek liderka ranking WTA łatwo dawała się przełamywać. Popełniała sporo błędów. Nie pomagała też pogoda, przez którą kilkukrotnie przerwano grę. Ostatecznie to wszystko przełożyło się na porażkę naszej rodaczki 3:6, 3:6, mimo że dzielnie walczyła i to do końca. W drugim secie wzięła się za odrabianie strat, ale było już zbyt późno. Obroniła aż dziewięć piłek meczowych, ale przy kolejnej skapitulowała.

Eksperci zwracają uwagę na jedno po porażce Świątek. "10 obronionych meczboli"

Tak mordercza obrona Świątek zrobiła wrażenie na ekspertach. Ci do końca wierzyli, że Polce uda się wrócić do gry. Tak sądził m.in. Adam Romer z Tenisklubu. "Siedem piłek meczowych obronionych. To co? Może być teraz tylko lepiej? Jak mawiał jeden z ekspertów 'z 2:5 najlepiej się ciągnie'…" - żartował na X w trakcie drugiej partii. Tyle tylko, że Sabalenka pozbawiła go i innych ekspertów nadziei.

"Dobry mecz Aryny, słaby Iga. Niestabilny serwis i dużo niewymuszonych błędów, to było widać w pierwszej kolejności. Szybki kort też pewnie swoje zrobił" - wypunktował dziennikarz.

Głos w sprawie porażki Świątek zabrał też Łukasz Jachimiak ze Sport.pl."Iga Świątek mentalem doszła aż do półfinału #CincyTennis, ale na tym etapie Aryna Sabalenka pokazała, że Iga ma jeszcze sporo do zrobienia tenisowo przed US Open. 3:6, 3:6 pewnie Igę zaboli. Wierzę w rewanż już w Nowym Jorku. Po tych aż 9 (!) obronionych meczbolach mocno!" - ocenił.

Na problemy Polki w tym spotkaniu uwagę zwróciła również Agnieszka Niedziałek. "Iga Świątek zwyciężała już w meczach, w których nie grała najlepiej, ale Aryna Sabalenka spisywała się zbyt dobrze, by było tak też dziś. Rzuca się w oczy 20 % piłek wygranych po 2. podaniu. Ale było też fragm. 'It's not over till...' i stąd ta reakcja Białorusinki na koniec" - podkreśliła dziennikarka Sport.pl.

"Niestety to nie był najlepszy dzień Igi Świątek. Aryna Sabalenka wyraźnie dziś lepsza" - to z kolei zdanie Dominika Senkowskiego ze Sport.pl.

Eksperci nie mają wątpliwości. "Była poza zasięgiem"

Podobne zdanie w sprawie wyraził Krzysztof Wilanowski z Radia Zet. "Aryna Sabalenka dzisiaj poza zasięgiem Igi Świątek. Nasza tenisistka obroniła aż 9 piłek meczowych, ale ostatecznie finał turnieju w Cincinatti niestety nie dla niej" - podkreślił dziennikarz.

O znakomitej dyspozycji Białorusinki w niedzielne popołudnie wspominał też Szymon Przybysz. "10 (!) piłek meczowych potrzebowała Aryna Sabalenka, aby wykończyć spotkanie z Igą Świątek. Kolejny świetny mecz Białorusinki w Cincinnati i zasłużony awans do finału" - pisał.

"Fajnie, że Iga Świątek walczyła dziś do samego końca. Jednak Aryna Sabalenka zasłużenie wygrała" - to zdanie Rafała Smolińskiego.

"Aryna Sabalenka zakończyła spotkanie dopiero 10. piłką meczową. Tym samym pokonała Igę Świątek 6:3, 6:3 i dotarła do finału w Cincinnati. Dramatyczne ostatnie 30 minut. I wielkie zwycięstwo dwukrotnej mistrzyni Australian Open" - podsumował Jose Morgado.

Głos w sprawie zabrał też profil Tennis Channel na X. Wystarczyło jedno zdanie. "Trwa sesja mistrzowska Sabalenki" - czytamy.

Teraz przed Sabalenką finał. W nim zmierzy się z wygraną starcia Paula Badosa - Jessica Pegula.

Finał zaplanowano na poniedziałek 19 sierpnia. Jeśli Białorusinka go wygra, to odrobi nieco strat do Świątek w rankingu WTA.