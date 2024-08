Kafielnikow uderza po raz drugi w Igę Świątek. "Obrzydliwie"

- Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć - powiedziała Iga Świątek, która w sobotę pokonała Mirrę Andriejewą (24. WTA) 4:6, 6:3, 7:5 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Dla Polki jest to pierwszy start po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Odpuściła m.in. niedawny "tysięcznik" w Toronto.

Kafielnikow uderza po raz drugi w Świątek. "Obrzydliwie"

Na tę wypowiedź Świątek postanowił zareagować Jewgienij Kafielnikow, były rosyjski tenisista, dwukrotny triumfatorów turniejów wielkoszlemowych oraz mistrz olimpijski w grze pojedynczej z Sydney. "Ktoś cię zmusza do gry? Wszystko, co ty piep***sz, to narzekanie! Powiem ci, na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz! Co ty na to?" - napisał Kafielnikow na portalu X.

Jego post wywołał poruszenie i wiele krytycznych spojrzeń w jego kierunku. "Żałosne podejście" - napisał tenisowy dziennikarz Jose Morgado. Zareagowała także Daria Kasatkina, wyśmiewając rodaka.

Z Kafielnikowem próbowali dyskutować także kibice, którym Rosjanin zaczął odpowiadać w osobnych postach zamieszczonych na swoim profilu na portalu X. Jeden z fanów zauważył, że liczba dwutygodniowych turniejów wciąż rośnie i nie dotyczy to jedynie Wielkich Szlemów. "Nie rozumiesz tego, prawda? Po pierwsze, ona gra w tych turniejach od drugiej rundy (bo cały czas dostaje wolny los)! Po drugie..., kiedy gra tylko 18 tygodni w roku, ale nie ma nic przeciwko graniu pokazówek przez 4-6 tygodni, jej narzekania na długi sezon wyglądają obrzydliwie" - stwierdził były Kafielnikow. Kibice natychmiast skontrowali Rosjanina, że Iga Świątek w ubiegłym roku rozegrała tylko jedną pokazówkę.

W niedzielę 18.08 Iga Świątek zagra w półfinale w Cincinnati. W wielkim hicie zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką (3. WTA). Spotkanie zaplanowano na 17:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.