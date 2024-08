O której dziś gra Świątek? Gdzie oglądać mecz z Sabalenką? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Paryżu nie miała zbyt dużo czasu na odpoczynek. Po niespełna dwóch tygodniach wróciła na kort i w pierwszej rundzie WTA 1000 w Cincinnati pokonała po wymagającym boju Wawrę Graczewą 6:0, 6:7 (8), 6:2. Następnie gładko rozprawiła się z Martą Kostiuk, natomiast w sobotę rozegrała jeden z najtrudniejszych meczów w tym sezonie.

Cincinnati Open 2024. Kiedy gra Iga Świątek?

- Nie mogłam grać w taki sam sposób, jak zawsze. Czułam, że gramy na podobnym poziomie. Każdy punkt miał znaczenie. Potrzebowałam nieco bardziej naciskać na rywalkę. Starałam się być bardziej aktywna w drugim i trzecim secie. Granie tym samym tempem nie było wystarczające - oznajmiła liderka światowego rankingu po zakończeniu spotkania.

Ostatecznie wygrała 4:6, 6:3, 7:5, choć w pewnym momencie wydawało się, że dojdzie do ogromnej sensacji. "Mimo niepowodzenia trzeba pochwalić Andriejewą, która rozegrała prawdopodobnie najlepszy pojedynek w swojej krótkiej jeszcze dorosłej karierze. Nie jest łatwo rywalizować z tak utalentowaną tenisistką, która nie ma nic do stracenia. Iga Świątek przystąpiła do prawdziwego meczu-pułapki" - przekazał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Teraz na naszą zawodniczkę czeka jeszcze większe wyzwanie. "Każdy kolejny pojedynek jest więc na wagę złota. Ten kolejny już w niedzielę z Aryną Sabalenką o awans do finału. Wielki hit kobiecego tenisa, Sabalenka ma wiele do udowodnienia" - dodał. Dla obu zawodniczek będzie to 12. bezpośrednie starcie w karierze. Jak dotąd lepszym bilansem może pochwalić się Polka, która wygrała 8 spotkań.

Kiedy gra Iga Świątek w Cincinnati? O której mecz Świątek - Sabalenka? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Świątek - Sabalenka odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia. Rozpocznie on rywalizację na korcie centralnym - o godz. 17 czasu polskiego. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.