Rosjanie cytują Igę Świątek. O tych słowach będzie głośno

-Iga Świątek po pasjonującym meczu z Mirrą Andriejewą (24. WTA) awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka wygrała 4:6, 6:3, 7:5. - Gigantyczne emocje przeżyli kibice oglądający mecz Igi Świątek z rewelacyjną, 17-letnią Rosjanką Mirrą Andriejewą w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. O zwycięstwie po meczu trwającym blisko trzy godziny zadecydowała niesamowita końcówka trzeciego seta! - pisał Sport.pl w relacji ze spotkania.

Rosyjskie media zachwycone postawą Andriejewej. "Świątek będzie miała jeszcze trudniej"

Rosyjskie media są bardzo zadowolone z postawy swojej utalentowanej tenisistki w meczu z Igą Świątek. Nie szczędzą jej wielu komplementów.

- Dwie godziny i 40 minut trwał mecz Świątek z Andriejewą. 17-latka miała break-pointa w ostatnim gemie, by doprowadzić do tie-breaka. To jednak numer jeden światowego rankingu awansowała do półfinału - pisze "Championat". Dziennikarze przypominają też, że Polka wygrała aż 16 z 17 ćwierćfinałów w turniejach rangi WTA 1000 i przegrała tylko z Jeleną Rybakiną, bo nie była w stanie dokończyć meczu z powodu kontuzji. Inny tekst - z wypowiedziami zawodniczek tytułują słowami Polki: "Gramy na tym samym poziomie".

- Ależ Mirra walczyła ze Świątek! I pokazała, jak rozwija się jej gra - to tytuł relacji z meczu w "Sports.ru". - Tym razem prawie się udało. Mirra walczyła aż dwie godziny i 40 minut. Najfajniejsze było, jak agresywna była Mirra. Wygrała ze Świątek w winnerach (30-25). Andriejewa bardzo dobrze radziła sobie z grą z linii końcowej, przez co wytrąciła Świątek ze swojej pozycji i zmusiła ją do ruchu. A korty w Cincinnati działają tak szybko, że konieczność poruszania się od razu obniżała niezawodność gry Igy - dodają dziennikarze.

Zwracają też uwagę, że Andriejewa zbliża się poziomem swojej gry do Świątek oraz Aryny Sabalenki.

- Można zauważyć, jak bardzo Mirra poprawia się w grze agresywnej. To bardzo cenne, bo bez tego nie będzie w stanie będzie w stanie pokonać topowych zawodniczek, takich jak Świątek czy Sabalenka - dodaje "Sports.ru".

- Mirra oddała bitwę pierwszej rakiecie świata. Zabrakło tylko trochę do wygranej - tak relację z meczu tytułuje "Sport-Express.ru".

Dziennikarze bardzo chwalą Rosjankę.

- Młoda Rosjanka rozegrała fenomenalny mecz z Igą Świątek na tysięczniku w Cincinnati. Przegrała, ale swoją grą pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Gdyby po drugiej stronie kortu nie stanęła najlepsza tenisistka świata, ale mniej wyrafinowana rywalka, zwycięstwo z pewnością przypadłoby Rosjance. Wielka polska gwiazda musiała podjąć ogromny wysiłek, aby pokonać opór niesamowitej 17-letniej juniorki - dodają dziennikarze.

Zwrócili też uwagę, że Polka po przegranym pierwszym secie, była zmuszona do dużej refleksji i pójścia na dłuższą przerwę toaletową.

- Po fiasku odrabiania strat w pierwszym secie, Polka zmuszona była zrobić sobie przerwę na toaletę i intensywnie zastanowić się, czym mogłaby przeciwstawić się odważnej Rosjance. Niestety, doświadczenie pomogło liderce rankingu WTA i przebieg gry w drugiej partii znacząco się zmienił. To nie jest tak, że Rosjanka zaczęła grać gorzej, ale Polka nie dała jej już tylu szans - przyznają eksperci.

Zapowiadają również odważnie, że w kolejnych spotkaniach Świątek będzie miała jeszcze trudniej.

- Mirra rozegrała świetny mecz i zdobyła cenne doświadczenie. Nie ma żadnych wątpliwości, że następnym razem Iga będzie jeszcze trudniej uciec w walce z nieustępliwą Rosjanką - kończy "Sport-Express.ru".

Iga Świątek w półfinale zagra z Aryną Sabalenką (Białoruś, 3. WTA), która pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową (17. WTA) 6:3, 6:2.