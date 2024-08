Takiej reakcji Świątek się nie spodziewał. "Szykuj się!"

- Spróbuję potraktować tę imprezę jak turniej treningowy. Oczywiście nie zlekceważę go, ale będę starała się wdrożyć wszystkie rzeczy, które ćwiczyłam. Myślę, że to najlepsze podejście dla mnie - mówiła przed WTA 1000 w Cincinnati Iga Świątek. I jak na razie plan skrupulatnie realizuje, a na dodatek pokonuje kolejne rywalki. W II rundzie nie bez problemów, ale jednak rozprawiła się z Warwarą Graczową, z kolei w 1/8 finału gładko wygrała z Martą Kostiuk. Po meczu wypowiedziała też kilka ciepłych słów w stronę rodaków, którzy pojawili się na trybunach, by ją dopingować.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

- Bardzo dziękuję, że jesteście, gdziekolwiek nie jestem na świecie, zwłaszcza w Cincinnati, bo to daleko od Polski. Mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie spędzić czas do końca tygodnia - mówiła. Okazuje się, że na trybunach pojawił się ktoś jeszcze, komu 23-latka też miała coś do powiedzenia.

Młody kibic miał do Świątek krótką wiadomość. Polka od razu odpowiedziała. Wymownie

Mowa o 10-letnim Patricku Okla z Nowego Jorku, który rozpoczął przygodę z tenisem. Oprócz tego śledzi rywalizację w tourze i ma idolkę - to właśnie liderka rankingu WTA. Chłopiec już od jakiegoś czasu jeździ na mecze bądź treningi Świątek, które odbywają się w USA. Był obecny już na US Open czy w Miami. Teraz pojawił się w trakcie spotkania z Kostiuk i miał ze sobą specjalną kartkę. "Iga za 8 lat zagramy razem w mixed double - Patrick" - czytamy na niej.

I okazuje się, że na dość śmiałą deklarację chłopca zareagowała sama Świątek. Podeszła do niego i wypowiedziała kilka słów, czym później podzieliła się z mediami. - Widziałam tego chłopca już w moim poprzednim meczu na tym turnieju. Powiedziałam mu teraz, żeby się szykował na mecz ze mną. Chciałam mu dodać wsparcia - powiedziała Polka w rozmowie z PAP, cytowana przez TVP Sport.

Świątek mówi wprost. "Mam nadzieję"

Jak się okazuje, młody Amerykanin ma też całkiem pokaźną kolekcję pamiątek, które podarowała mu Świątek. Mowa m.in. o rakiecie. Kto wie, może za kilka lat przyjdzie im spotkać się po jednej stronie siatki na korcie. Tego życzy mu Polka. - Życie przynosi tak nieoczekiwane rozstrzygnięcia, że nie wiem, komu będzie trudniej przez te osiem lat, aby wystąpić na tej imprezie. Mam nadzieję, że ten chłopiec będzie w stanie dojść do takiego poziomu - dodawała.

Teraz przed Świątek ćwierćfinał WTA 1000 w Cincinnati. W nim zagra z Mirrą Andriejewą. Będzie to pierwszy bezpośredni mecz tych pań w karierze. Początek zaplanowano na godzinę 17:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Jeśli Polce uda się awansować do półfinału, to obroni punkty za poprzedni sezon. Wówczas także zagrała na tym etapie, ale w decydującym o finale starciu uległa Coco Gauff.