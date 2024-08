Sceny w meczu Igi Świątek. Rosjanka w końcu nie wytrzymała. "Rozpadła się na kawałki"

Iga Świątek pokonała Mirrę Andriejewą 4:6, 6:3, 7:5 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. To był bardzo trudny mecz dla polskiej tenisistki, o czym przyznała w pomeczowym wywiadzie. Rosjanie na portalu Sport.ru od razu wyłapali słowa Świątek. Jeszcze zanim opublikowali samą relację ze spotkania, pochwalili się wypowiedzią liderki rankingu na temat 17-letniej Andriejewej.

Polka zapytana, czy zgadza się, że jej dzisiejsza rywalka ma ogromny potencjał, powiedziała: "Tak, jasne. Gra i zachowuje się na korcie tak, jakby była starsza (śmiech). Przynajmniej dziś, bo nigdy wcześniej się nie mierzyłyśmy. Grałyśmy dziś na tym samym poziomie, więc było bardzo trudno. Ostatecznie każda piłka miała znaczenie i cieszę się, że pozostałam wytrwała. Mecz na pewno nie był łatwy - cytują rosyjskie media liderkę rankingu.

Rosjanka zagrała najlepiej w karierze

Mimo niepowodzenia trzeba pochwalić Mirrę Andriejewą, która rozegrała prawdopodobnie najlepszy pojedynek w swojej krótkiej jeszcze dorosłej karierze. Co prawda Rosjanka zdołała w tym roku pokonać już Arenę Sabalenkę na Roland Garros na etapie ćwierćfinału, ale Białorusinka miała wtedy problemy żołądkowe, co wyraźnie odbiło się na jej dyspozycji. 17-latka z Rosji zdobyła także dwa tygodnie temu srebrny medal olimpijski w deblu w parze z Dianą Sznajder.

Nie jest łatwo rywalizować z tak utalentowaną tenisistką, która nie ma nic do stracenia. Iga Świątek przystąpiła do prawdziwego meczu-pułapki. Jako faworytka była wskazywana do zwycięstwa, a przeciwniczka mogła podejść do konfrontacji z dużo mniejszą presją. Rosjanka grała bez oczekiwań, co zwłaszcza w pierwszym secie stanowiło okoliczność sprzyjającą. Prezentowała się wtedy odważnie, efektownie, imponując bekhendem zza końcowej linii.

Kluczowe momenty trzeciego seta pokazały jednak, która z tenisistek lepiej kontroluje emocje. 17-latka z Rosji serwowała doskonale, popisywała się asami, ale w 11. gemie decydującej partii rozpadła się na kawałki. Nagle zniknęły precyzyjne podania, pojawiły się nerwy, poleciała rakieta, krzyk frustracji. Iga Świątek jest zbyt doświadczona, by tego nie wykorzystać.

W kolejnym gemie Polka musiała jeszcze bronić się przed przełamaniem, ale to ona okazała się minimalnie lepsza. Zwyciężyła konsekwencją, cierpliwością, zmianą taktyki, by atakować forhend Rosjanki. Słowa Świątek po zakończeniu spotkania to nie tylko wyraz szacunku do rywalki, ale i rzeczywisty opis sobotniej rywalizacji. Trudnej, gdy niewiele brakowało, a młodsza o sześć lat tenisistka wyeliminowałaby starszą faworytkę.

Czas na Sabalenkę

Iga Świątek nie weszła jeszcze w Cincinnati na swój najwyższy poziom, ale kolejne mecze w tym turnieju są jej bardzo potrzebne. Dopiero co zmieniła nawierzchnię z mączki na korty twarde, a za nieco ponad tydzień rusza wielkoszlemowy US Open. Każdy kolejny pojedynek jest więc na wagę złota. Ten kolejny już w niedzielę z Areną Sabalenką o awans do finału. Wielki hit kobiecego tenisa, Białorusinka wróci niebawem na pozycję wiceliderki rankingu WTA po słabszym ostatnio okresie w wykonaniu Coco Gauff. Sabalenka też ma wiele do udowodnienia.

Warto też przywołać jeszcze jedną imponującą statystykę Igi Świątek - w tym roku dotarła co najmniej do półfinału w sześciu z siedmiu imprez rangi WTA 1000, najwyższej po Wielkim Szlemie. Wyrównała w Cincinnati swój najlepszy wynik w karierze po ubiegłorocznym półfinale. Czas na pierwszy finał tego turnieju?