"Świątek jest oderwana. Wiele zawodniczek tego w niej nie lubi"

Igrzyska olimpijskie w Paryżu przed tygodniem przeszły do historii. Chociaż Iga Świątek była w nich faworytką do złota, to ostatecznie zdobyła brązowy medal, gdyż w półfinale przegrała z Qinwen Zheng. Jednak o ile wiele mówiło się o tej przegranej polskiej tenisistki, to równie głośno było o słowach Danielle Collins z ćwierćfinałowego meczu. - Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera. Iga udaje, jest fałszywa - mówiła Amerykanka zaraz po meczu.

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Amerykański dziennikarz opisał Igę Świątek. "Gra w swoim własnym świecie"

Gdy emocje opadły i Świątek wróciła już na kort w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, to sytuacji z jej meczu z Collins opowiedział amerykański dziennikarz Ben Rothenberg w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

- Zupełnie nie wiem, co miała na myśli Collins, mówiąc o fałszu i nieszczerości Igi, bo dla większości ludzi w tenisie jest ostatnią osobą, o której można by tak powiedzieć. Świątek jest w swoich emocjach prawdziwa. Dobór słów Danielle był dziwny. Przy najbliższej rozmowie na pewno ją o to zapytam, choć sądzę, że nie będzie chciała tego komentować - powiedział Rothenberg.

- Gdybym miał zgadywać, to bardziej chodziło o to, że Iga podczas meczów jest, jakby to ująć... oderwana. [...] Gra w swoim własnym świecie i swoim własnym rytmie. Nic więcej nie dostrzega - wyjaśnił. Dodał, że Świątek na korcie nie myśli emocjami innych i skupia się wyłącznie na sobie i chęci zwycięstwa w każdym meczu.

- I to jest całkowicie zrozumiałe. Jeśli może więc pójść do łazienki na dłuższą przerwę, to pójdzie, nie zastanawiając się, co w tej chwili myśli druga strona. Podczas gry podnosi często rakietę, wstrzymując serwis, również po to, by grać w odpowiednim dla siebie tempie. Bywa, że rywalki się przez to irytują. To nie podobało się Collins i, prawdę mówiąc, wiele zawodniczek tego w Idze nie lubi. Ale sędziowie pozwalają na to Świątek, nawet jeśli nie do końca powinni - stwierdził dziennikarz, podejrzewając, że to musiało wyprowadzić z równowagi Danielle Collins w meczu ze Świątek w ćwierćfinale igrzysk w Paryżu.

"Iga Świątek jest super fascynująca"

Rothenberg odniósł się także do kwestii tego, że Iga Świątek nie porywa tłumów, chociaż jest liderką światowego rankingu. - Potrafię zrozumieć te głosy, choć od razu zaznaczę, że dla mnie Świątek jest super fascynująca. Nie mieliśmy w tourze takiej tenisistki od lat. Powtarzalnej, zaangażowanej, zamkniętej w swoim meczu, w każdej kolejnej wymianie - powiedział.

- To nie jest dziewczyna, która będzie chodzić po czerwonych dywanach i pozować do zdjęć w kostiumach kąpielowych, stąd nie będzie gwiazdą w tym wymiarze - dodał. Podkreślił na koniec, że Świątek nigdy nie będzie showmanką i po prostu wychodzi na kort wygrać kolejny mecz.

Dla Rothenberga Iga Świątek i Carlos Alcaraz są "największymi tenisistami tego pokolenia", ale apelował, żeby wstrzymać się z porównaniami do największych legend tenisa, gdyż obydwoje są na początku swoich karier.