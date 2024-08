Wielki skandal na turnieju w Cincinnati. Tłum domagał się powtórki

W Cincinnati odbywa się obecnie również turniej WTA, na którym na razie świetnie radzi sobie Iga Świątek. Reprezentantka Polski wczoraj pokonała 6:2, 6:2 Martę Kostiuk. Teraz czeka ją mecz z 17-letnią Mirrą Andriejewą. To spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 17:00.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Skandal na turnieju ATP w Cincinnati. Ogromny błąd sędziego

Do zdecydowanie większych emocji doszło na razie w turnieju mężczyzn. Niestety nie są one pozytywne, a wynikają z dużej wpadki sędziego Gregory'ego Allenswortha. W trakcie meczu Jacka Drapera z Felixem Augerem-Aliassimem doszło do dużej kontrowersji, na której ucierpiał ten drugi. Brytyjczyk miał piłkę meczową. Kanadyjczyk poradził sobie jednak z jego serwisem i odbił go na jego stronę. Draper odpowiedział wolejem, który odbił się jeszcze od siatki. Auger-Aliassime nie miał szans dobiec do tej piłki. - Panie i panowie stwierdzam, że to był prawidłowy punkt. Gem, set, mecz, Draper - stwierdził arbiter.

Problem w tym, że na powtórce dość wyraźnie widać, że punkt nie powinien zostać uznany. Piłka najpierw odbija się od ramy rakiety Drapera, dotyka ziemi, a następnie ponownie odbija się od rakiety Brytyjczyka i dopiero wtedy przechodzi na drugą stronę kortu.

Protesty Augera-Aliassime'a. Kibice żądali powtórki. Sędzia się nie ugiął

Można oczywiście uważać, że cała sytuacja działa się na tyle szybko, że arbiter miał prawo tego nie wyłapać. Kanadyjczyk od razu po tym, jak Allensworth podjął decyzję, zaczął protestować. Jack Draper upierał się, że nie ma pewności, co dokładnie się wydarzyło. Wywiązała się trwająca kilka minut dyskusja pomiędzy zawodnikami i sędzią.

(J)ack Draper: Ja bym zobaczył powtórkę. Jeśli możemy to powtórzyć, to bym powtórzył, ale nie wiem - zaczął Draper.

(F)elix Auger-Aliassime: To, co właśnie zrobiłeś, było straszne. Czy nie wiedziałeś, że piłka odbiła się od ziemi? - zapytał sędziego wściekły Kanadyjczyk.

(S)ędzia Gregory Allensworth: Odbiła się od siatki i przeszła dalej?

F: Nie, nie, nie. Od ziemi!

S: Już po tym jak ją uderzył?

F: Odbił ją od ziemi! Co masz na myśli?!

S: Nie widziałem tego

F: Odbił ją od ziemi!

S: Nie widziałem tego. Widziałem, że odbiła się od ramy i przeszła na drugą stronę

F: Okej. Wyjdziesz stąd teraz i ta sytuacja będzie wszędzie. I będzie to wyglądać absurdalnie. Mówię poważnie, będzie to wyglądać absurdalnie. To będzie szaleństwo. Wiem, że to nie jego (Drapera) zadanie, żeby podjąć tę decyzję. To dla niego piłka meczowa, zwycięski punkt, ale to twoje zadanie, żeby podjąć tę decyzję. Nie spodziewałem się, że podejmiesz taką decyzję, ale gdyby to był trening...

J: Felix, mogę coś powiedzieć? Patrzyłem na ciebie

F: Nie ma znaczenia, gdzie patrzyłeś. Grasz wystarczająco długo, żeby wiedzieć, co się stało. Jeśli uderzyłeś w piłkę, to wiesz, gdzie poleciała - odpowiedział mu Auger-Aliassime i znów zwrócił się do sędziego. - To twoje zadanie, żeby podjąć tę decyzję. Naprawdę nie zamierzasz jej zmienić? - W tym czasie kibice już głośno domagali się powtórki

J: To twoja decyzja

S: Tak, tak. Nie, widziałem to, masz punkt

J: Dlatego wspominałem wcześniej o powtórce. Wyglądam teraz jak idiota, bo ludzie mówią, że nie gram fair, ale ja patrzyłem na niego

Następnie przyszedł wezwany przez Augera-Aliassime'a supervisor turnieju. Draper powiedział mu, że jeśli potwierdzi, że widział odbicie piłki od ziemi, to będzie chciał powtórzyć punkt, ale on również nie miał pewności, co się wydarzyło. Kanadyjczyk próbował jeszcze interweniować u arbitra, ale ten kolejny raz stwierdził, że jego decyzja jest ostateczna i już jej nie zmieni. Ostatecznie zrezygnowany Auger-Aliassime pożegnał się z Draperem i zszedł z kortu.

W ćwierćfinale turnieju Jack Draper zagra z Holgerem Rune. Ten mecz odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę.